Елена Кравец ищет дом с бассейном — что известно

Шоувумен Елена Кравец. Фото: Instagram/lennykravets

Бывшая актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец обратилась к пользователям соцсетей. Звезда планирует арендовать жилье и просит присылать ей предложения в личные сообщения. Но есть несколько условий.

Об этом 47-летняя шоумен сообщила в своем Instagram.

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Елена Кравец ищет жилье

Актриса опубликовала фотографию с отдыха за городом. Компанию звезды составили ее дети, семилетние близнецы Екатерина и Иван, а также друзья. Сын и дочь заявили матери: хотят жить в селе. Ведь именно там, по их мнению, можно увидеть ежиков.

"Да, без шуток. Мы с малышами ищем дом в аренду на лето у воды. Или с басиком (бассейном. — Ред.). Если у вас есть такой — пишите в директ, хорошо?" — отметила Кравец.

Также для сравнения многодетная актриса (у нее есть взрослая дочь Мария) показала, как малыши развлекаются в городе. А именно в постели прячутся под одеялом и играют в бабочку.

Дети Елены Кравец играют в спальне в столице. Скриншот: Instagram/lennykravets

В комментариях подписи подписчики и посетители страницы Кравец уже оставляют комментарии с информацией, где можно найти подобное жилье. Так, например, Елене советуют арендовать жилье на реке Десна между заливами.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что единственный сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос.