Елена Кравец о намерении вернуться в "Квартал 95" - детали

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец. Фото: скриншот YouTube

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец призналась украинцам, намерена ли вернуться к выступлениям в "Квартал 95". У звезды хорошие отношения с актерами студии.

Об этом она рассказала в интервью в проекте "Розмова" с Сергеем Лиховодой.

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Ведущий вспомнил один из номеров "Квартал 95", в котором дверь придержали тапочки. Лиховида поинтересовался у Кравец, окончательно ли она пролистала для себя страницу популярного шоу.

"Так чтобы прямо захлопнулось, в творческом и профессиональном плане — да, однако в отношениях — Слава Богу!" , — отметила она.

Звезда привела как аналогию своего участия в Квартале с документальной лентой о всемирно известном певце Робби Уильямсе. Кравец является его большой поклонницей и вспомнила кадры из фильма. В нем показывают, как музыкант уже по завершении творческой карьеры смотрит и комментирует фильм о себе. Кравец сфокусировала внимание на том, как артисту было хорошо выступать не сольно, а именно в составе группы Take That. Робби Уильямс чувствовал себя очень неуверенно, выступая на сцене один.

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

"Это был самый счастливый день моей жизни - воли я был не один, когда ответственность была распределена на нас пятерых. Я пересмотрела этот момент раз десять и понимаю о чем он говорит. Это офигенное ощущение плеча друга, когда ты его поддержка", — поделилась она.

Звезда благодарна участникам студии "Квартал 95" за огромную поддержку и незабываемые годы своей жизни и добавила, что ей сейчас тяжело работать отдельно от коллектива.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что актриса попала в скандал, связанный с военной с позывным "Пиранька".