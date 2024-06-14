Ведуча Олена Кравець осоромила військових — що відомо

Українська телеведуча Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Українська ведуча та акторка Олена Кравець опинилася в центрі скандалу через рекламу білизни, у якій згадали про захисниць. Військові вважають її недоречною та принизливою.

Про це написала сержантка та медикиня Аліна Сарнацька у соцмережі X.

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Столичне метро заполонили плакати із відомою телеведучою. Зірка рекламує білизну Brabrabra від імені військової з позивними "Піранька".

"Були моменти, коли білизна не тримала, й при виконанні своїх обов'язків просто випадали груди", — йдеться на рекламному постері.

Українська телеведуча Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

На рекламу українського бренду білизни відреагувала сержантка та медикиня Аліна Сарнацька. На її думку, такі постери це піар, який ганьбить ім'я жінок у війську. Вона впевнена, що за три роки війни захисниці навчилися обирати для себе зручну білизну і не потребують допомоги у такий принизливий спосіб.

"Дуже успішний проєкт. Брабрабра хотіла піар на військових і продавать ліфчики. Кравець просто хотіла піар на військових, ГО хотіла піар на військових і передасть їм ліфчики. Всі довольні. А я б хотіла ніколи не бачити цей позор і я не дуже довольна. А ще більше я сумую через те, який образ військових знов і знов створюють "жіночі ініціативи". Всі мої знайомі жінки можуть справитися зі своїми грудьми і говорити за себе самі. Без допомоги Кравець", — обурилась вона.

Публікація військової медикині Аліни Сарнацької. Фото: скриншот з соцмережі X.

Публікація військової медикині Аліни Сарнацької. Фото: скриншот з соцмережі X.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. Також ми розповідали, що єдиний син Олени Кравець кардинально змінив колір волосся.