Ведущая Елена Кравец унизила военных — что известно

Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец оказалась в центре скандала из-за рекламы белья, в котором упомянули о защитницах. Военные считают ее неуместной и унизительной.

Об этом написала сержант и медик Алина Сарнацкая в соцсети X.

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Столичное метро заполонили плакаты с известной телеведущей. Звезда рекламирует белье Brabrabra от имени военной с позывными "Пиранька".

"Были моменты, когда белье не держало, и при исполнении своих обязанностей просто выпадала грудь", — говорится на рекламном постере.

Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

На рекламу украинского бренда белья отреагировала сержант и медик Алина Сарнацкая. По ее мнению, такие постеры это пиар, порочащий имя женщин в армии. Она уверена, что за три года войны защитницы научились выбирать для себя удобное белье и не нуждаются в помощи таким унизительным способом.

"Очень успешный проект. Брабрабра хотела пиар на военных и продавать лифчики. Кравец просто хотела пиар на военных, ГО хотела пиар на военных и передаст им лифчики. Все довольны. А я бы хотела никогда не видеть этот позор и я не очень довольна. А еще больше я скучаю из-за того, какой образ военных вновь и вновь создают "женские инициативы". Все мои знакомые женщины могут справиться со своей грудью и говорить за себя сами. Без помощи Кравец", — возмутилась она.

Публикация военной медикини Алины Сарнацкой. Фото: скриншот из соцсети X.

Публикация военной медикини Алины Сарнацкой. Фото: скриншот из соцсети X.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что единственный сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос.