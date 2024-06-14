Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными — все детали arrow

Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными — все детали

14 июня 2024 11:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведущая Елена Кравец унизила военных — что известно
Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец оказалась в центре скандала из-за рекламы белья, в котором упомянули о защитницах. Военные считают ее неуместной и унизительной.

Об этом написала сержант и медик Алина Сарнацкая в соцсети X.

Читайте также:

Военных возмутила реклама с Еленой Кравец

Столичное метро заполонили плакаты с известной телеведущей. Звезда рекламирует белье Brabrabra от имени военной с позывными "Пиранька".

"Были моменты, когда белье не держало, и при исполнении своих обязанностей просто выпадала грудь", — говорится на рекламном постере.

Елена Кравец посрамила защитниц
Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

На рекламу украинского бренда белья отреагировала сержант и медик Алина Сарнацкая. По ее мнению, такие постеры это пиар, порочащий имя женщин в армии. Она уверена, что за три года войны защитницы научились выбирать для себя удобное белье и не нуждаются в помощи таким унизительным способом.

"Очень успешный проект. Брабрабра хотела пиар на военных и продавать лифчики. Кравец просто хотела пиар на военных, ГО хотела пиар на военных и передаст им лифчики. Все довольны. А я бы хотела никогда не видеть этот позор и я не очень довольна. А еще больше я скучаю из-за того, какой образ военных вновь и вновь создают "женские инициативы". Все мои знакомые женщины могут справиться со своей грудью и говорить за себя сами. Без помощи Кравец", — возмутилась она.

Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными — все детали - фото 1
Публикация военной медикини Алины Сарнацкой. Фото: скриншот из соцсети X.
Елена Кравец попала в скандал, связанный с военными — все детали - фото 3
Публикация военной медикини Алины Сарнацкой. Фото: скриншот из соцсети X.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. Также мы рассказывали, что единственный сын Елены Кравец кардинально изменил цвет волос.

соцсети
скандал
Елена Кравец
известные бренды
ВСУ
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение