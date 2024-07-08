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Олеся Жураківська згадала, як на початку війни перша з зірок вийшла в прямий етер

8 липня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Олеся Жураківська згадала початок повномасштабної війни
Українська акторка Олеся Жураківська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська акторка театру і кіно Олеся Жураківська дала відверте інтерв’ю. Під час спілкування заслужена артистка України зізналася, чи сумує вона за часами, які були до повномасштабної війни, і згадала, як вона себе почувала на початку війни.

Про це Олеся Жураківська розповіла в інтерв’ю "Телеканалу ДОМ" в YouTube.

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Заслужена артистка України зізналася, чи змінилося щось в її житті після початку повномасштабного вторгнення. Олеся зазначила, що зараз вона не дозволяє собі сумувати, оскільки вважає, що сьогодні важливо максимально сконцентрувати свої сили, щоб скоріше перемогти.

"Змінилося, як і для всіх нас, кардинально. Сумувати я собі навіть не дозволяю, тому що це деструктивно. А зараз максимально треба зосередитися на шляху до перемоги, сконцентрувати сили. Коли ми вже переможемо, тоді ми вже сядемо і гарненько відсумуємо", — наголосила Олеся Жураківська.

Интервью с Олесей Жураковской
Інтерв'ю з Олесею Жураківською. Фото: скриншот з YouTube

Акторка згадує, що вперше вийшла в прямий етер наступного ранку після початку повномасштабної війни. Проте тоді Олеся зрозуміла, що в неї є сили, щоб демонструвати впевненість і надію, тому тоді вона говорила щось радісне на камеру.

"Я вперше вийшла в прямий етер вранці 25 лютого. Я дізналася, що я була єдиною, хто погодився. Я зрозуміла, що в мені є якась сила, готовність транслювати впевненість, надію… Я пам’ятаю, що я щось радісне говорила. Власне, це і є функція акторів", — також додала українська акторка.

Олеся Жураківська на початку війни

Українська акторка після початку війни півтора місяця жила зі своїми близькими у підвалі. Тоді Олеся зізналася, що не повірила у те, що її друзі стали зрадниками, тому вона вирішила розірвати будь-які зв’язки з людьми з Росії. 

"Для мене це був удар, коли я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже, що "загалом, я не засуджую". Мене просто паралізувало в той момент. Але такий зараз час. Треба розривати зв’язки, не озираючись назад. Треба, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості", — наголосила Олеся Жураківська.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірина Сопонару розповіла, як іноземці реагують на війну. 

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