Актриса Олеся Жураковская вспомнила начало полномасштабной войны

Украинская актриса Олеся Жураковская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская дала откровенное интервью. Во время общения заслуженная артистка Украины призналась, скучает ли она по временам, которые были до полномасштабной войны, и вспомнила, как она себя чувствовала в начале войны.

Об этом Олеся Жураковская рассказала в интервью "Телеканала Дом" в YouTube.

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Заслуженная артистка Украины призналась, изменилось ли что-нибудь в ее жизни после начала полномасштабного вторжения. Олеся отметила, что сейчас она не позволяет себе грустить, поскольку считает, что сегодня важно максимально сконцентрировать свои силы, чтобы поскорее победить.

"Изменилось, как и для всех нас, кардинально. Грустить я себе даже не позволяю, потому что это деструктивно. А сейчас максимально надо сосредоточиться на пути к победе, сконцентрировать силы. Когда мы уже победим, тогда мы уже сядем и хорошенько погрустим", — подчеркнула Олеся Жураковская.

Интервью с Олесей Жураковской. Фото: скриншот с YouTube

Актриса вспоминает, что впервые вышла в прямой эфир на следующее утро после начала полномасштабной войны. Однако тогда Олеся поняла, что у нее есть силы, чтобы демонстрировать уверенность и надежду, поэтому она говорила что-то радостное на камеру.

"Я впервые вышла в прямой эфир утром 25 февраля. Я узнала, что я была единственной, кто согласился. Я поняла, что во мне есть какая-то сила, готовность транслировать уверенность, надежду… Я помню, что я что-то радостное говорила. Собственно, это и есть функция актеров", — добавила также украинская актриса.

Олеся Жураковская в начале войны

Украинская актриса после начала войны полтора месяца жила со своими близкими в подвале. Тогда Олеся призналась, что не поверила в то, что ее друзья стали предателями, поэтому решила разорвать все связи с людьми из России.

"Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит, что "в общем, я не осуждаю". Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время. Надо разрывать связи, не оглядываясь назад, нужно, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества", — подчеркнула Олеся Жураковская.

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