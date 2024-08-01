Оля Полякова опанувала навички керування справжнім танком

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки

Напередодні співачка Оля Полякова презентувала новий проєкт — "Польова кухня". Вийшла нова серія кулінарного шоу, де військові ЗСУ демонструють свій талант приготування їжі у польових умовах.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі співачки.

Читайте також:

Оля Полякова опанувала навички танкіста

Під час візиту до захисників артистка не упустила можливості підвищити свою обізнаність у військовій справі. Полякова завітала до тренажерного комплексу, де навчаються курсанти керуванню справжнім танком.

Симулятори максимально наближені до реальних умов, в яких солдати опиняються під час бою. Співачка у сучасному тренажері опанувала навички танкіста і навіть взяла участь у віртуальному бою з противником.

У новому випуску проєкту "Польова кухня" захисники України готували банош із бринзою, генеральським салом та куркою у маринаді, а також гречану кашу з білими грибами та ребрами в маринаді. Полякова слідкувала за процесом приготування страв на кухні, проводила конкурси, ближче знайомилася з військовослужбовцями та розпитувала воїнів про мрії, які вони планують втілити після війни.

Командир роти Денис родом із Криму. Захисник розповів, що телефонує лише батькам, а з іншими рідними майже не спілкується, адже вони вважають його зрадником.

"Я присягу не зрадив, відданий українському народові. У мене одна мрія — сонячний Крим, і він буде наш", — зазначив військовий.

Оля Полякова навчилась керувати танком. Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова вразила результатом схуднення та показала цифру на вагах. Також ми розповідали, що Оля Полякова публічно підтримала ЛГБТК+.