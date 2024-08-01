Оля Полякова овладела навыками управления настоящим танком

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки

Накануне певица Оля Полякова представила новый проект — "Польова кухня". Вышла новая серия кулинарного шоу, где военные ВСУ демонстрируют свой талант приготовления пищи в полевых условиях.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале певицы.

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Оля Полякова овладела навыками танкиста

Во время визита к защитникам артистка не упустила возможности повысить свою осведомленность по военному делу. Полякова посетила тренажерный комплекс, где учатся курсанты управлению настоящим танком.

Симуляторы максимально приближены к реальным условиям, в которых солдаты оказываются в бою. Певица в современном тренажере овладела навыками танкиста и даже приняла участие в виртуальном бою с противником.

В новом выпуске проекта "Польова кухня" защитники Украины готовили банош с брынзой, генеральским салом и курицей в маринаде, а также гречневую кашу с белыми грибами и ребрами в маринаде. Полякова следила за процессом приготовления блюд на кухне, проводила конкурсы, ближе знакомилась с военнослужащими и расспрашивала воинов о мечтах, которые они планируют реализовать после войны.

Командир роты Денис родом из Крыма. Защитник рассказал, что звонит по телефону только родителям, а с другими родными почти не общается, ведь они считают его предателем.

"Я присяге не изменил, предан украинскому народу. У меня одна мечта — солнечный Крым, и он будет наш", — отметил военный.

Оля Полякова научилась управлять танком. Фото: менеджмент артистки

Напомним, ранее мы писали, что Полякова поразила результатом похудения и показала цифру на весах. Также мы рассказывали, что Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+.