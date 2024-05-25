Оля Полякова показала біцепси хрещеного батька своєї молодшої доньки

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова завітала до однієї зі студій краси, в якій працює її кум. Саме йому артистка довірила пофарбувати корені волосся. На камеру Полякова попросила колориста дещо показати.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram співачки.

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Співачка завітала до хрещеного батька її молодшої доньки Аліси, перукаря-колориста Олексія Андерсона. Після того, як він наніс на її корені фарбу, Полякова записала відео.

"Хочу вас познайомити з моїм кумом. Це Льоша. Льоша, покажи біцуху, давай. Ух ти, подивіться. Я знаю, що ви любите "засирати" дорослих людей в мене в кадрі. Хочу сказати, що Льошці 50 з гаком років", — зазначила Полякова.

Оля Полякова з кумом Олексієм Андерсоном. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Так Полякова провела паралель з хейтом, який в лютому отримав друг її родини, 76-річний масажист та працівник бані Борис. Тоді підписники співачки перейшли на особистості та принизили зовнішність чоловіка.

Оля Полякова зі своїм масажистом Борисом. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Щодо Олексія Андерсона, то в його соцмережах є фотографія з донькою Поляковою. Колорист привітав похресницю з десятиріччям в жовтні 2021-го.

"Рости здоровою та щасливою, наша прекрасна та вільна дівчинка! Нехай твій зв'язок із живою природою тільки міцнішає і надає тобі сили, а ми завжди будемо поруч і підтримаємо твої найнеймовірніші ідеї", — написав тоді Олексій Андерсон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна та Оля Полякова без слів спростували чутки про ворожнечу між ними. Також ми розповідали, що Полякова оцінила виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024".