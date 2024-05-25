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Оля Полякова показала бицепсы своего кума — кто он

25 мая 2024 08:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Оля Полякова показала бицепсы крестного отца своей младшей дочери
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Оля Полякова посетила одну из студий красоты, в которой работает ее кум. Именно ему артистка доверила покрасить корни волос. На камеру Полякова попросила колориста кое-что показать.

Соответствующие стормз появились в Instagram певицы.

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Певица пришла к крестному отцу ее младшей дочери Алисе, парикмахеру-колористу Алексею Андерсону. После того как он нанес на ее корни краску, Полякова записала видео.

"Хочу вас познакомить с моим кумом. Это Леша. Леша, покажи бицуху, давай. Ух ты, посмотрите. Я знаю, что вы любите "засирать" взрослых людей у меня в кадре. Хочу сказать, что Лешке 50 с лишним лет", — отметила Полякова.

Оля Полякова с кумом Алексеем Андерсоном
Оля Полякова с кумом Алексеем Андерсоном. Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Так, Полякова провела параллель с хейтом, который в феврале получил друг ее семьи, 76-летний массажист и работник бани Борис. Тогда подписчики певицы перешли на личности и унизили внешность мужчины.

Оля Полякова со своим массажистом Борисом
Оля Полякова со своим массажистом Борисом. Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Что касается Алексея Андерсона, то в его соцсетях есть фотография с дочерью Поляковой. Колорист поздравил крестницу с десятилетием в октябре 2021-го.

"Расти здоровой и счастливой, наша прекрасная и свободная девочка! Пусть твоя связь с живой природой только крепнет и придает тебе силы, а мы всегда будем рядом и поддержим твои самые невероятные идеи", — написал тогда Алексей Андерсон.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина и Оля Полякова без слов опровергли слухи о вражде между ними. Также мы рассказывали, что Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

Оля Полякова
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