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Оля Полякова представила новый украиноязычный трек "Вишні"

1 декабря 2023 14:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Оля Полякова представила новый украиноязычный трек "Вишни"
Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Впервые Оля Полякова исполнила песню "Вишні" во время премьеры своей концертной шоу программы "Все буде добре", состоявшейся в марте 2023 года в Киеве. Позже она прозвучала на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Латвии и была высоко оценена музыкальными критиками и поклонниками певицы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Музыку и слова композиции "Вишні" написала автор "Королеви Ночі" Ольга Бажана, которая также написала для Поляковой песни, которые стала основой ее новой украиноязычной программы. После презентации песни на сольном концерте в Киеве в начале года поклонники отметили "Вишні" за их глубину и душевность. Накануне зимних праздников артистка перепела трек, добавив ему новогоднего настроения.

 

В композиции переплетаются темы надежды, ведь "з ніччю темною світанок завжди ходить поруч", вечной любви: "ти завжди будеш зі мною в грудях десь ліворуч", семейного уюта: "тихий вечір біля мами стане ще ціннішим", новогоднего чуда: "мрія здійсниться найголовніша. В Новий рік кохатиму сильніше", но главное — надежды, которая приходит весной, когда "розквітають білим цвітом вишні".

Сама Полякова прокомментировала песню так: "Ждем того дня, когда придет мирная весна и в каждом украинском дворе расцветут вишни".

Напомним, Оля Полякова удивила заработками любимого во время войны.

Раньше Полякова и ее дочь заболели на Занзибаре.

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