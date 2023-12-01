Оля Полякова представила новый украиноязычный трек "Вишни"

Оля Полякова представила новый украиноязычный трек "Вишні"
Впервые Оля Полякова исполнила песню "Вишні" во время премьеры своей концертной шоу программы "Все буде добре", состоявшейся в марте 2023 года в Киеве. Позже она прозвучала на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Латвии и была высоко оценена музыкальными критиками и поклонниками певицы.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.
Полякова открыла сезон зимних праздников новой песней
Музыку и слова композиции "Вишні" написала автор "Королеви Ночі" Ольга Бажана, которая также написала для Поляковой песни, которые стала основой ее новой украиноязычной программы. После презентации песни на сольном концерте в Киеве в начале года поклонники отметили "Вишні" за их глубину и душевность. Накануне зимних праздников артистка перепела трек, добавив ему новогоднего настроения.
В композиции переплетаются темы надежды, ведь "з ніччю темною світанок завжди ходить поруч", вечной любви: "ти завжди будеш зі мною в грудях десь ліворуч", семейного уюта: "тихий вечір біля мами стане ще ціннішим", новогоднего чуда: "мрія здійсниться найголовніша. В Новий рік кохатиму сильніше", но главное — надежды, которая приходит весной, когда "розквітають білим цвітом вишні".
Сама Полякова прокомментировала песню так: "Ждем того дня, когда придет мирная весна и в каждом украинском дворе расцветут вишни".
Напомним, Оля Полякова удивила заработками любимого во время войны.
Раньше Полякова и ее дочь заболели на Занзибаре.
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