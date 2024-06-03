Оля Полякова гневно ответила тем, кто критикует ее выступления во время войны

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Известная украинская певица Оля Полякова резко ответила хейтерам, обвиняющим ее в том, что она веселится на своих концертах в разгар войны. Звезда объяснила, что в столь сложное время делает все для того, чтобы финансово помочь нашим защитникам.

Об этом она написала в Stories на своей странице Instagram.

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Звезда получила в сообщениях гневный комментарий от одной из пользовательниц Instagram. Девушка отреагировала на кадры с выступления артистки и обвинила ее в том, что она развлекается в сложное для нашей страны время.

Певица не стала сдерживать эмоции и ответила подписчице публично. Олю Полякову зацепили слова девушки, ведь она не веселится на своих выступлениях, а работает во благо нашей страны.

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Благодаря турам по Украине, ее команда имеет возможность помогать военным и платить налоги. Кроме того, благодаря поклонникам исполнительница имеет возможность обеспечивать граждан рабочими местами и кормить их семьи. Полякова уверена, что такие комментарии часто оставляют те, кто находится в полной безопасности за границей.

"Семь концертов в неделю в залах, где нет света, с беготней в бомбоубежище посреди концерта, тысячи километров по разбитым дорогам, работа в прифронтовых городах с рисками, обеспечение работой сотни людей, уплата налогов и помощь армии... Отдыхаю?! Люди, что с вами не так? В то же время сидят такие как раз за границей и п*зд*т", — отреагировала на негатив певица.

Ответ Оли Поляковой. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Осенью Оля Полякова выступит с большим шоу в киевском Дворце спорта. Масштабная встреча с поклонниками состоится в "официальный" день певицы — 26 октября. Дело в том, что осенние концерты уже стали традицией — каждый год, начиная с 2016 года (кроме 2022-го), Оля Полякова выступает 26 октября с грандиозной программой во Дворце спорта. В ее шоу все как в жизни: много лирики и патриотизма, позитива и переживаний, смеха и слез. В этом году певица работает над концертом, в котором есть что-то для каждого. И даже те, кто переживает сложные времена, на время концерта забудут все заботы.

Режиссером нового масштбаного шоу выступил Герман Ненов, уже создавший для фанатов Оли невероятные шоу "Все будет хорошо" и "Королева Ночи".

Афиша выступления Оли Поляковой. Фото: менеджмент артиста

Новое шоу певицы будет отличаться от предыдущих прежде всего своей тональностью. Тем, кому в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Поляковой, наконец-то увидит его в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий уже второй украиноязычный альбом.

Билеты на шоу Оли Поляковой можно приобрести по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина и Оля Полякова без слов опровергли слухи о вражде между ними. Также мы рассказывали, что Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".