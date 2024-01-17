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Оля Полякова в день рождения презентует украиноязычный альбом золотых хитов

17 января 2024 10:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Оля Полякова в день рождения представит украиноязычный альбом золотых хитов
Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Оля Полякова 17 января отмечает день рождения. Звезде исполнилось 45 лет. В связи с этим эксклюзивно в студии радиостанции Люкс ФМ звезда презентовала новый альбом. Оля Полякова впервые представила композиции на концерте в КВЦ "Парковый" в прошлом году.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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В альбом вошли следующие треки: ""Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" и "Шльопки".

 

Кроме того, певица впервые отпразднует день рождения в роли радиоведущей Lux FM. Полякова появится в эфире с благотворительной целью — сбор средств для 53 бригады медицинской роты, которой раньше передавала эвакуационный реанимобиль.

Артистка примет участие в онлайн-марафоне, в рамках которого будет общаться со слушателями в прямом эфире и встречать гостей. Также Полякова разыграет призы, среди которых 5 пар билетов на meet&greet перед концертом в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом за кулисы.

Напомним, Пэрис Хилтон забавными фотографиями поздравила сына с днем рождения.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения .

Оля Полякова
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