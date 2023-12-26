Оля Полякова устроила забавные танцы с дочками под елкой

Оля Полякова с дочерью Марией. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Певица Оля Полякова креативно подняла настроение украинцам. Звезда устроила зажигательные танцы с дочерьми Алисой и Марией под елкой.

Видео Полякова поделилась в социальной сети.

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Веселое поздравление Поляковой с Рождеством

В ролике звезда танцует в белоснежных костюмах с дочерьми. Пока Оля Полякова и ее старшая дочь Мария радостно зажигают под энергичную песню, младшая — Алиса, повторяет движения с лицом, лишенным эмоций.

"О, затянуть Алису в видео было сложной задачкой. С Рождеством любимые!", — подписала Оля Полякова видео.

Поклонники были в восторге от поздравления, особенно всем понравилась Алиса и ее серьезное выражение лица.

"Признайтесь, что пообещали Алисе за это видео?".

"Мысли Алисы: "Где здесь выход?".

"Муд, когда ты по жизни Алиса", — комментируют поклонники звезды. Некоторые из них сравнили Алису с Уэнсдэй, а некоторе даже спросили, что пообещала артистка дочери, чтобы та присоединилась к танцу.

"Пообещала?????? 1000 гривен стащила с меня, коза", — ответила Полякова.

Также семья опубликовала семейное видео-поздравление с пожеланиями всего наилучшего.

"Мы хотим поздравить с грядущими рождественскими праздниками. Пусть желанный мир и победа настанет как можно скорее. Здоровья, счастья, радости в каждую семью. Пусть украинцы по всей земле будут счастливы", — пожелала артистка с дочками Машей и Алисой, в этот момент в кадре появился муж Поляковой, Вадим, со словами: "Можно?".

Напомним, Оля Полякова представила новый украиноязычный трек "Вишни".

Ранее Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью.