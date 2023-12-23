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Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью — видео

23 декабря 2023 11:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью — видео
Певицы Оля и Маша Поляковы с сонграйтером Ольгой Бажаной. Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Оля Полякова со старшей дочерью Марией и автором хитов "Королева ночі", "Дякую", Ольгой Бажаной представили новую песню к зимним праздникам.

Видео появилось на YouTube-канале Поляковой.

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Накануне праздников Оля Полякова выпустила открытку на композицию "Різдвяна". Песню Полякова записала вместе с известным хитмейкером Ольгой Бажаной и своей старшей дочерью Марией. Девушка является студенткой композиторского отделения Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского и имеет собственную группу "Шви".

В видеоработе артистки примеряли нежные образы и каждая поделилась своими рождественскими желаниями. Так, Оля Полякова просит Бога, чтобы люди не расставались, а счастье нашло дорогу в дом каждого. Ее дочь Маша загадывает, чтобы в мире победило добро и люди плакали только от счастья. А Ольга Бажана мечтает, чтобы наконец-то наступил мир.

"В видеоработе каждая из нас поделилась своими рождественскими желаниями. Пусть все сбудутся", — прокомментировала премьеру Оля Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова показала выступление своей старшей дочери и ее рок-группы. Также мы рассказывали, что Маша Полякова в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини.

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