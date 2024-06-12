Опра Уинфри попала в больницу после употребления препаратов для похудения

Ведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

Ведущая Опра Уинфри недавно была госпитализирована из-за проблем с желудком. О плохом состоянии Опры рассказала ее лучшая подруга Гейл Кинг.

Об этом пишет Daily Mail.

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69-летняя Гейл сделала откровенное заявленик, это произошло через пять месяцев после того, как Уинфри призналась, что употребляла препараты для похудения.

Ведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

"У нее была какая-то болезнь желудка...желудочный грипп, тошнота и диарея. Я не буду слишком откровенной. Но, разумеется, она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей сделали капельницу, так что это было очень серьезно", — продолжила Кинг.

Когда ее спросили о текущем состоянии здоровья Опры, Гейл ответила: "С ней все будет хорошо".

Ведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

Опра, чей вес, как известно, колебался в течение многих лет, недавно попала в заголовки о людях, употребляющих препараты для похудения.

"Это очень личная тема для меня и для сотен миллионов людей по всему миру, годами боровшихся с весом и ожирением", — говорит звезда.

На протяжении десятилетий Опра откровенно рассказывала своим поклонникам о разных шагах, которые она предприняла, чтобы сбросить килограммы.

Ведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

В прошлом году ее преследовали слухи, что она принимала лекарства от диабета, ставшие популярным хитом среди тех, кто пытается похудеть.

Опра призналась, что начала принимать лекарства для похудения — после того, как раньше чувствовала, что ей приходится полагаться на собственную "силу воли", чтобы достичь желаемой формы.

Когда в 2021 году она перенесла операцию на колене, ее физическая реабилитация помогла ей развить целый ряд здоровых привычек, которые помогли ей сжигать жир.

"После операции на колене я начала ходить в походы и преодолевать новые дистанции каждую неделю. В конце концов я могла проходить от трех до пяти миль каждый день, а в выходные — 10 миль прямо вверх. последние годы. Я чувствовала себя сильнее, бодрее и живее, чем чувствовала себя за последние годы. Мой последний прием пищи в четыре часа вечера и использую принципы подсчета баллов Weight Watchers", — добавила телевизионная икона, которая на тот момент все еще входила в совет директоров Weight Watchers.

Что касается лекарств, она сказала: "Я знала о лекарствах, но чувствовала, что должна доказать, что имею для этого силу воли. Теперь я больше не чувствую себя такой".

Напомним, Кристина Агилер похвасталась похудевшей фигурой. А раньше Лана Дель Ре поразила похудением.