Анджелина Джоли вдвое увеличила свое состояние за пять лет — какая точная сумма

Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: Instagram/angelina_jolie.fans_

Стало известно текущее состояние американской актрисы, бизнесвумен и общественного деятеля Анджелины Джоли. Также обнародована динамика наращивания капитала бывшей супругой голливудского актера Брэда Питта.

Об этом пишет Caknowledge.

Читайте также:

Текущее состояние Анджелины Джоли

По состоянию на 2024 год оскароносная актриса имеет в своем активе 160 млн долларов. Основным источником ее дохода является киноиндустрия — Джоли выступает как актрисой, так и режиссером, продюсером.

Так, в частности, уже в этом месяце на Венецианском международном кинофестивале в основной конкурсной программе сразится за победу фильм "Мария" режиссера Пабло Ларраина. Джоли сыграла в нем главную роль.

Также доходы Джоли приносят многочисленные бизнесы, которые она то продает, то основывает. Сейчас Анджелина активно занимается своим ателье одеждой. Следует отметить, что за последние пять лет состояние Джоли увеличилось почти в два раза — с 85 млн долларов до текущих 160 млн долларов.

Состояние Анджелины Джоли с 2019 по 2024 годы. Скриншот: Caknowledge

В среднем Джоли берет 15 млн долларов за высокобюджетный прокатный фильм. Хотя, например, кинокомпания Disney заплатила актрисе 33 млн долларов за то, чтобы та сыграла Малефисенту. Если брать гонорары нулевых, не связанные с киноиндустрией, то Джоли получила 10 млн долларов за поддержку модного дома Louis Vuitton в 2011 году.

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт поразил реакцией на ужасную аварию, в которой едва не погиб его сын. Также мы рассказывали, что отец Анджелины Джоли раскритиковал ее позицию по поводу войны на Ближнем Востоке.