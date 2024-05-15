Украину чуть не дисквалифицировали по Евровидению.

Украинская делегация на Евровидении-2024. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с надписью FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Любые лозунги и бренды запрещены правилами конкурса.

Об этом рассказала представительница Украины на Евровидении, репер Alyona Alyona на своей странице Instagram.

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Alyona Alyona рассказала о неприятной ситуации, которая сложилась с украинской делегацией на Евровидении-2024. Команда наших певиц во время эфира финала конкурса отважилась на рискованный шаг. Они предстали перед камерами в футболках с надписью FREE AZOVSTAL DEFENDERS.

Правилами Евровидения строго запрещены любые лозунги и бренды на одежде, и поэтому нашу команду обязали заплатить штраф. Делегации удалось скрыть футболки под своей одеждой. За такие нарушения певиц имели право не только оштрафовать, но и дисквалифицировать.

Украинцы очень рисковали, однако им удалось привлечь внимание зрителей со всего мира к войне в Украине и пленным азовцам.

"Появиться в футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS было очень рисковой и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем. Перед входом в зала наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрумы", — поделилась звезда.

Напомним, мы рассказывали, почему нидерландского певца Joost Klein "выбросили" из Евровидения. А также почему организаторы Евровидения имитировали поддержку зала во время выступления Израиля.