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Організатори Нацвідбору Дитячого Євробачення отримали рекордну кількість заявок

10 липня 2024 21:40
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Стас Кожушко
Редактор
Дитяче Євробачення в Україні встановило рекорд за кількістю отриманих заявок
Переможниця конкурсу "Дитяче Євробачення-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні завершився прийом заявок на участь у Національному відборі на "Дитяче Євробачення-2024". "Суспільне Мовлення" отримало рекордні 309 заявок, 272 з яких подали сольні виконавці. 

Про це повідомляється в Instagram "Євробачення Україна".

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Заявки на Дитяче Євробачення-2024 від України

Наявність авторської пісні цьогоріч не була обовʼязковою умовою участі. Щоб отримати можливість представити Україну на великій сцені "Дитячого Євробачення" було достатньо записати два кавери й особисте відеопредставлення. Близько 19% учасників додатково подали на розгляд оригінальну композицію. 83% з усіх заявок подали дівчата, 17% — хлопці.

"48 годин щастя, радості, цікавих відкриттів та несподіваних моментів. Іноді шок, іноді милування, але завжди про музику, завжди про любов. Саме так пройшли мої останні дві доби відбору та перегляду рекордних для нас 309 заявок. Мурахи по шкірі в передчутті звершень, які очікують наших дітей попереду", — прокоментувала музична продюсерка Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2024", співачка Світлана Тарабарова.

Цьогоріч лонглист включатиме не більше 15 учасників. Відповідний список оприлюднять на платформах "Суспільного Мовлення" до 25 липня. За написання авторських пісень для шістки фіналістів, відібраних за результатами навчання у "зірковій школі", окрім Світлани Тарабарової, відповідатиме сонграйтер Євген Тріплов. 

За візуальну складову Нацвідбору та сценічні постановки учасників — режисер і креативний продюсер Євген Кот.  Фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2024" відбудеться у вересні в форматі телевізійного концерту.

Щодо самого 22-го "Дитячого Євробачення", то конкурс вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025". Також ми розповідали, що у Швейцарії планують провести референдум проти "Євробачення".

Євробачення діти музика рекорд Світлана Тарабарова

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