Детское Евровидение установило рекорд по количеству полученных заявок

Победительница конкурса "Детское Евровидение-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Накануне завершился прием заявок на участие в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2024". "Суспільне Мовлення" получило рекордные 309 заявок, 272 из которых подали сольные исполнители.

Об этом сообщается в Instagram "Євробачення Україна".

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Наличие авторской песни в этом году не было обязательным условием участия. Чтобы получить возможность представить Украину на большой сцене "Детского Евровидения", было достаточно записать два кавера и личное видеопредставление. Около 19% участников дополнительно подали на рассмотрение оригинальную композицию. 83% из всех заявок подали девушки, 17% — парни.

"48 часов счастья, радости, интересных открытий и неожиданных моментов. Иногда шок, иногда любование, но всегда о музыке, всегда о любви. Именно так прошли мои последние двое суток отбора и просмотра рекордных для нас 309 заявок. Мурашки по коже в предвкушении свершений, которые ожидают наших детей впереди", — прокомментировала музыкальный продюсер Национального отбора на "Детское Евровидение-2024", певица Светлана Тарабарова.

В этом году лонглист будет включать в себя не более 15 участников. Соответствующий список будет обнародован на платформах "Суспільного Мовлення" до 25 июля. За написание авторских песен для шестерки финалистов, отобранных по результатам обучения в "звездной школе", кроме Светланы Тарабаровой, будет отвечать сонграйтер Евгений Триплов.

За визуальную составляющую Нацотбора и сценические постановки участников режиссер и креативный продюсер Евгений Кот. Финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2024" пройдет в сентябре в формате телевизионного концерта.

Что касается самого 22-го "Детского Евровидения", то конкурс впервые в истории пройдет в Испании. Финал состоится 16 ноября на арене Caja Mágica в Мадриде.

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025". Также мы рассказывали, что в Швейцарии планируется провести референдум против "Евровидения".