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У Швейцарії проведуть референдум проти Євробачення

9 липня 2024 20:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Євробачення-2024 — у Швейцарії виступають проти проведення конкурсу
Переможець Єробачення-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Федеральний демократичний союз (UDF) виступив проти проведення пісенного конкурсу Євробачення-2025 у Швейцарії. Його представники побоюються "сатаністських і окультних виступів".

Про це пише RTS.

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Партія виступає проти фінансування Євробачення за рахунок державного бюджету. У понеділок, 8 липня, парламент країни надав кредит у розмірі 5 мільйонів швейцарських франків на проведення заходу.

На думку її представників партії, проведення пісенного конкурсу є небезпечним для країни. Федеральний демократичний союз також налякав цьогорічний виступ представниці Ірландії Bambie Thug.

"Останнім часом почастішали антисемітські інциденти. Протести проти ізраїльської співачки в цьому році викликають занепокоєння, щодо проведення Євробачення в Швейцарії, яке може становити значну загрозу безпеці країни, також не забуваємо, що зростає кількість заявок, які оспівують сатанізм і окультизм, як приклад — Bambie Thug", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисерка номера для України на "Євробаченні-2024" Таню Муіньо вперше прокоментувала роботу на конкурсі. Також ми розповідали, чого члени делегації Ізраїлю на "Євробаченні-2024" не очікували у шведському Мальме.

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