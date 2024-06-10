Оргия из пяти человек - бывшая помощница Канье Веста рассказала скандальные подробности их сотрудничества

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Стали известны новые подробности судебного иска бывшей помощницы Канье Уэста Лорен Пишотты, обвинившей рэпера в домагательствах. Согласно заявлениям Лорен, Канье неоднократно домагался и преследовал ее, пока она работала на него, посылал ей непристойные сообщения и видео.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новые подробности скандала с Канье Вестом

Теперь также выяснилось, что частью рабочих обязанностей Пишотты была организация транспортировки женщин для встреч с рэпером. Причем супруга музыканта Бьянка Ченсори, пожалуй, не только знала о его приключениях, но и участвовала в них. Так, по словам Лорен, в августе 2022 Канье и Бьянка позвонили ей, чтобы обсудить оргию из пяти человек, в которой они приняли участие накануне.

Также в августе Уэст потребовал, чтобы Пишотта снимала свой кардиган, находясь в офисе, потому что он "слишком много прикрывает", а в тот же вечер он попросил Бьянку и других женщин предоставить интимные услуги ему и его гостям-мужчинам в раздевалке. По словам Лорен, Канье спрашивал у помощников дизайнера в Yeezy/Gap, почему она не хочет заниматься с ним интимом. Его очень злило и огорчало, что она встречалась с другими, но не с ним.

Пишотта заявила, что Уэст говорил ей, что его возбуждает ее голос, и он неоднократно удовлетворял себя, разговаривая с ней по телефону, спрашивая ее, догадывается ли она, чем он сейчас занимается. Также он расспрашивал Пишотту о ее бойфрендах. Требуя интимных подробностей, при этом особенная фиксация у него была на размере полового органа.

Лорен также отмечает, что, хотя она и отказывала рэперу, тот регулярно намекал своим друзьям и партнерам по бизнесу, что у него был с ней интим. Так, однажды на мероприятии в Лос-Анджелесе он сказал мужчине, что если тот позволит ему заняться интимом с его спутницей, то сам он сможет сделать это с Пишоттой. Был также случай, когда во время рабочего ужина Уэст пошел за Лорен в туалет и предложил ей заняться интимом втроем.

Пишотта уверяет в своем иске, что никак не провоцировала Уэста на такое поведение и не поощряла его заинтересованность в себе. Однако Канье ранее заявил совсем другое. По его словам, это он стал жертвой своей сотрудницы, которая преследовала его и пыталась соблазнить "чтобы получить работу и другие материальные блага".

Напомним, супруга Канье Уэста поразила выходом без штанов. А раньше Канье Уэста раскритиковали за идею создания студии фильмов для взрослых.