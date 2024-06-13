Орландо Блум висловився про майбутнє українських дітей — що сказав

Британський актор Орландо Блум в дитячому центрі. Фото: Instagram/orlandobloom

Посол доброї волі ЮНІСЕФ, британський актор Орландо Блум, згадав на камеру про свої поїздки до України. Чоловік американської співачки Кеті Перрі вражений стійкістю та незламністю українських дітей.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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Під час останнього візиту в Україну (березень 2023) він зустрівся з 8-річною Міланою, яка через сильні обстріли змушена була тікати з рідного Ірпеня. Дівчинка зазнала травми, яка призвела до часткової втрати зору. Попри пережите вона залишається сильною та вірить у краще.

Мілана відвідує заняття з арттерапії від ЮНІСЕФ на київському вокзалі, які допомагають пережити травмуючі спогади та розкрити творчі здібності.

"Наш обов'язок — забезпечити дітям в Україні таке майбутнє, яке дасть їм надію та можливості, щоб вони могли безпечно навчатися у школах, могли розкривати свій потенціал і зростали в безпеці, в турботливих сім'ях, які отримують належну соціальну підтримку. Ми не можемо дозволити цій війні знищити найважливіший ресурс України — її людей", — заявив Блум у своєму зверненні.

Ще у квітні 2016 року зірка франшизи "Пірати Карибського моря" вперше приїхав в Україну як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Окрім Києва, тоді актор також тоді відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь і Харків.

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