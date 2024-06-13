Орландо Блум высказался о будущем украинских детей -— что сказал

Британский актер Орландо Блум в детском центре. Фото: Instagram/orlandobloom

Посол доброй воли ЮНИСЕФ, британский актер Орландо Блум, упомянул на камеру о своих поездках в Украину. Муж американской певицы Кэти Перри поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Читайте также:

Орландо Блум о встрече с украинцами

Во время последнего визита в Украину (март 2023) он встретился с 8-летней Миланой, которая из-за сильных обстрелов вынуждена была бежать из родного Ирпеня. Девочка получила травму, которая привела к частичной потере зрения. Несмотря на пережитое она остается сильной и верит в лучшее.

Милана посещает занятия по арт-терапии ЮНИСЕФ на киевском вокзале, которые помогают пережить травмирующие воспоминания и раскрыть творческие способности.

"Наша обязанность — обеспечить детям в Украине такое будущее, которое даст им надежду и возможности, чтобы они могли безопасно учиться в школах, могли раскрывать свой потенциал и росли в безопасности, в заботливых семьях, получающих надлежащую социальную поддержку. Мы не можем позволить этой войне уничтожить важнейший ресурс Украины — ее людей", — заявил Блум в своем обращении.

Еще в апреле 2016-го звезда франшизы "Пираты Карибского моря" впервые приехал в Украину как посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кроме Киева, актер также тогда посетил Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и Харьков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что актер франшизы "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые женился. Также мы писали, что звезда "Карточного домика" Кевин Спейси расплакался во время ток-шоу.