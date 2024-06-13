Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Орландо Блум упомянул о встрече с восьмилетней украинкой из Ирпеня arrow

Орландо Блум упомянул о встрече с восьмилетней украинкой из Ирпеня

13 июня 2024 22:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Орландо Блум высказался о будущем украинских детей -— что сказал
Британский актер Орландо Блум в детском центре. Фото: Instagram/orlandobloom
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Посол доброй воли ЮНИСЕФ, британский актер Орландо Блум, упомянул на камеру о своих поездках в Украину. Муж американской певицы Кэти Перри поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Читайте также:

Орландо Блум о встрече с украинцами

Во время последнего визита в Украину (март 2023) он встретился с 8-летней Миланой, которая из-за сильных обстрелов вынуждена была бежать из родного Ирпеня. Девочка получила травму, которая привела к частичной потере зрения. Несмотря на пережитое она остается сильной и верит в лучшее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNICEF Ukraine (@unicef_ukraine)

Милана посещает занятия по арт-терапии ЮНИСЕФ на киевском вокзале, которые помогают пережить травмирующие воспоминания и раскрыть творческие способности.

"Наша обязанность — обеспечить детям в Украине такое будущее, которое даст им надежду и возможности, чтобы они могли безопасно учиться в школах, могли раскрывать свой потенциал и росли в безопасности, в заботливых семьях, получающих надлежащую социальную поддержку. Мы не можем позволить этой войне уничтожить важнейший ресурс Украины — ее людей", заявил Блум в своем обращении.

Еще в апреле 2016-го звезда франшизы "Пираты Карибского моря" впервые приехал в Украину как посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кроме Киева, актер также тогда посетил Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и Харьков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что актер франшизы "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые женился. Также мы писали, что звезда "Карточного домика" Кевин Спейси расплакался во время ток-шоу.

Орландо Блум
ООН
зарубежные звезды
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина