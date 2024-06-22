Осадчая, Анатолия и Цимбалару стали актерами дубляжа мультфильма Гадкий я 4

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: B&H film distribution

В первые дни июля в украинский прокат выйдет четвертая часть анимационного хита "Гадкий я" от студии Illumination. Популярных персонажей озвучили представители украинского шоу-бизнеса, среди которых есть и телеведущая Екатерина Осадчая.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор американского мультфильма в Украине B&H.

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По сюжету нового мультфильма, для Гру и его девочек начинается новый этап жизни, ведь они приветствуют нового члена семьи — Гру-младшего, точно знающего как насолить папе. Однако перед героями предстает новый вызов в виде опасного противника, поэтому семью ждет грандиозное противостояние полное юмора и невероятных приключений.

На большие экраны возвращается яркая, эмоциональная и очень харизматичная Люси, которую в украинском дубляже озвучила телеведущая, общественная деятельница Екатерина Осадчая.

"С Люси нас объединяет немало общих черт: она, как и я, многодетная мама, никогда не падает духом и, чтобы не произошло, Люси остается в хорошем настроении. Она из тех, кто верит, что какие бы испытания не выпали на судьбу семьи, все обязательно устроится. Не буду спойлерить, но в продолжении истории ее так же ждет множество новых вызовов и приключений", — отметила Осадчая.

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: B&H film distribution

Телеведущий, блогер Анатолий Анатолич перевоплотился в Перри Прескота. Он является новым соседом Игру. Как владелец Prescott Motors, крупнейшего автодилера в городе, Перри излучает сочетание уверенности с ноткой высокомерия.

"Для меня было большой честью присоединиться к команде, ведь я обожаю магию кино и дубляжа. Уже не дождусь, чтобы увидеть реакцию детей, поскольку мы с малых лет ходили на премьеры предыдущих частей, поэтому для нашей семьи эта франшиза действительно знаковая", — поделился Толич.

Телеведущий Анатолий Анатолич. Фото: B&H film distribution

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару на украинском озвучила неугомонную Пэтси Прескотт. Она жена героя, которого дублировал Анатолий Анатолич.

"Для меня это чрезвычайно волнующий опыт, потому что я настоящая фанатка франшизы. "Гадкий я" — это абсолютная чистая и светлая история, которая дарит невероятные эмоции и возможность снова вернуться в детство. Эта роль для меня знаковая, ведь большую часть своей жизни я прожила вместе с этими персонажами, а сейчас имею возможность увидеть историю изнутри", — отметила Анастасия.

Актриса Анастасия Цимбалару. Фото: B&H film distribution

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