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Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма Гадкий я

22 июня 2024 15:18
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Стас Кожушко
Редактор
Осадчая, Анатолия и Цимбалару стали актерами дубляжа мультфильма Гадкий я 4
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: B&H film distribution
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В первые дни июля в украинский прокат выйдет четвертая часть анимационного хита "Гадкий я" от студии Illumination. Популярных персонажей озвучили представители украинского шоу-бизнеса, среди которых есть и телеведущая Екатерина Осадчая.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор американского мультфильма в Украине B&H.

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По сюжету нового мультфильма, для Гру и его девочек начинается новый этап жизни, ведь они приветствуют нового члена семьи — Гру-младшего, точно знающего как насолить папе. Однако перед героями предстает новый вызов в виде опасного противника, поэтому семью ждет грандиозное противостояние полное юмора и невероятных приключений.

На большие экраны возвращается яркая, эмоциональная и очень харизматичная Люси, которую в украинском дубляже озвучила телеведущая, общественная деятельница Екатерина Осадчая.

"С Люси нас объединяет немало общих черт: она, как и я, многодетная мама, никогда не падает духом и, чтобы не произошло, Люси остается в хорошем настроении. Она из тех, кто верит, что какие бы испытания не выпали на судьбу семьи, все обязательно устроится. Не буду спойлерить, но в продолжении истории ее так же ждет множество новых вызовов и приключений", — отметила Осадчая.

Екатерина Осадчая
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: B&H film distribution

Телеведущий, блогер Анатолий Анатолич перевоплотился в Перри Прескота. Он является новым соседом Игру. Как владелец Prescott Motors, крупнейшего автодилера в городе, Перри излучает сочетание уверенности с ноткой высокомерия.

"Для меня было большой честью присоединиться к команде, ведь я обожаю магию кино и дубляжа. Уже не дождусь, чтобы увидеть реакцию детей, поскольку мы с малых лет ходили на премьеры предыдущих частей, поэтому для нашей семьи эта франшиза действительно знаковая", — поделился Толич.

Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич. Фото: B&H film distribution

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару на украинском озвучила неугомонную Пэтси Прескотт. Она жена героя, которого дублировал Анатолий Анатолич.

"Для меня это чрезвычайно волнующий опыт, потому что я настоящая фанатка франшизы. "Гадкий я" — это абсолютная чистая и светлая история, которая дарит невероятные эмоции и возможность снова вернуться в детство. Эта роль для меня знаковая, ведь большую часть своей жизни я прожила вместе с этими персонажами, а сейчас имею возможность увидеть историю изнутри", — отметила Анастасия.

Анастасия Цимбалару
Актриса Анастасия Цимбалару. Фото: B&H film distribution

Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер ленты "Буча", основанной на реальных событиях. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Бриджертоны" в Польше встретилась с беженцами из Украины.

кино
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Анатолий Анатолич
украинские звезды
Екатерина Осадчая

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