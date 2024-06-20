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Вийшов трейлер стрічки "Буча", заснованої на реальних подіях

20 червня 2024 18:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В український прокат вийде стрічка "Буча" — трейлер
Кадри з художнього фільму "Буча". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вийшов трейлер українського художнього фільму "Буча" про початок повномасштабного вторгнення РФ, знятий за сприяння ГУР МО. Стрічка вийде в український прокат 7 листопада.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Про зйомки фільму "Буча"

Стрічка розповідає про окупацію Київської області на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Головний герой фільму — громадянин Казахстану, що отримав притулок в Україні в 2019 році. Він ризикуючи власним життя, вивозить українців із окупації. Фільм заснований на реальній біографії казахського волонтера Костянтина Гудаускаса.

У ньому знялись відомі українські актори, такі як В’ячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельніков, Катерина Олос, Анастасія Нестеренко, Даніель Салема та багато інших, головну роль зіграв відомий польський актор Цезарій Лукашевич.

Вийшов трейлер стрічки "Буча", заснований на реальних подіях - фото 1
Кадри з художнього фільму "Буча". Фото: скриншот YouTube
Вийшов трейлер стрічки "Буча", заснований на реальних подіях - фото 2
Кадри з художнього фільму "Буча". Фото: скриншот YouTube
Вийшов трейлер стрічки "Буча", заснований на реальних подіях - фото 3
Кадри з художнього фільму "Буча". Фото: скриншот YouTube

"Під час роботи над фільмом нам дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, ознайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі", — розповів Олександр Щур, продюсер і сценарист стрічки.

 Нагадаємо, школа попкультури Skvot випустила документальний серіал про українську рекламу під назвою "Три в одному". А також наприкінці серпня в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма", який розповідає про жінку, яка мститься росіянам за вбивство коханого.

кіно
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окупація
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трейлер

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