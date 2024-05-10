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Осадчая упомянула годовщину проекта "Світське життя"

10 мая 2024 22:58
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Стас Кожушко
Редактор
Екатерина Осадчая откровенно о годовщине телепроекта "Світське життя"
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая написала в соцсетях о популярном проекте "Світське життя". Она упомянула о годовщине программы и некоторых знаменитостях, у которых брала интервью.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Осадчей.

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Осадчая отметила, что 19 лет назад вышел первый эпизод популярного проекта. Его поставили на паузу после начала полномасштабной войны.

"Мы остановились на отметке 17, не дотянули до большого юбилея.Сумасшедший сосед вернул жизнь каждого из нас в другое русло За 17 лет где мы только не были и кто только не попадал под шквал наших вопросов. От Дональда Трампа до Сары Джессики Паркер, от Леонида Кравчука до Владимира Зеленского", — написала Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведущая отметила, что полномасштабная война все изменила. По словам Осадчей, она даже не могла представить, что снимет шляпу и начнет искать пропавших без вести украинцев.

"Но все мы в своей стране для чего-то, у каждого в этой войне своя миссия. И мы точно знаем, самое главное, что у нас нельзя отобрать это нас самих. Поэтому обязательно дальше будет", — подытожила Осадчая.

Осадчую и команду в комментариях поздравили представители украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, балерина Екатерина Кухарь, актриса Наталка Денисенко, певец, военнослужащий Виталий Козловский и другие.

Комментарии Осадчая
Поздравления от коллег Осадчей. Скриншот: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали интересные факты о сыновьях и муже Екатерине Осадчей. Также мы рассказывали, что телеведущую Наталию Мосейчук захейтили за сына, живущего за границей.

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Екатерина Осадчая

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