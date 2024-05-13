Катерина Осадча планує схуднути перед літом — на скільки

Осадча зізналась, на скільки вона планує схуднути перед літом
Телеведуча Катерина Осадча активно розпочала робочий тиждень. Вона показала себе у гримерці, а також поділилась планами на травень.
Відповідні публікації з’явились в сторіз Instagram Осадчої.
Осадча планує схуднути перед літом
Катерина зазначила, що до літа залишилось менш як три тижні. За цей час телеведуча планує:
- схуднути на 2 кг;
- підтягнути робочі питання;
- дочитати розпочаті книжки (вже п’ять одночасно);
- не забути про здоров’я;
- не "з'їсти" себе;
- все встигнути.
Телеведуча поділилась власними лайфхаками, як тримає себе у формі. Осадча не вживає цукор (а також фрукти) після 15:00. Катерина не їсть хліб та інші мучні вироби, а також п’є багато води.
"Тільки роздільне харчування. Вуглеводи окремо від білків, а людською мовою — каша окремо, котлета окремо. Але все можна з салатом", — зізналась Осадча.
Також Катерина провела опитування серед своїх підписників та запитала в них, що головне для фолловерів встигнути перед початком літнього сезону. 42% проголосували за те, аби скинути зайві кілограми.
Нагадаємо, раніше ми писали про госпіталізацію Катерини Осадчої до лікарні. Також ми розповідали, що Осадча згадала про річницю телепроєкту "Світське життя".
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