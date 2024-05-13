Екатерина Осадчая планирует похудеть перед летом — на сколько

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая активно начала рабочую неделю. Она показала себя в гримерке, а также поделилась планами на май.

Соответствующие публикации появились в сториз Instagram Осадчей.

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Екатерина отметила, что до лета осталось менее трех недель. За это время телеведущая планирует:

похудеть на 2 кг;

подтянуть рабочие вопросы;

дочитать начатые книги (уже пять одновременно);

не забыть о здоровье;

не "съесть" себя;

все успеть.

Екатерина Осадчая показала фигуру. Скриншот: Instagram/kosadcha

Телеведущая поделилась собственными лайфхаками, как держит себя в форме. Осадчая не употребляет сахар (а также фрукты) после 15:00. Екатерина не ест хлеб и другие мучные изделия, а также пьет много воды.

"Только раздельное питание. Углеводы отдельно от белков, а на человеческом языке — каша отдельно, котлета отдельно. Но все можно с салатом", — призналась Осадчая.

Также Екатерина провела опрос среди своих подписчиков и спросила у них, что главное для фолловеров успеть перед началом летнего сезона. 42% проголосовали за то, чтобы сбросить лишние килограммы.

Опрос Екатерины Осадчей в соцсетях. Скриншот: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали о госпитализации Екатерины Осадчей в больницу. Также мы рассказывали, что Осадчая вспомнила о годовщине телепроекта "Світське життя".