Екатерина Осадчая планирует похудеть перед летом — на сколько

Осадчая призналась, на сколько она планирует похудеть перед летом
Телеведущая Екатерина Осадчая активно начала рабочую неделю. Она показала себя в гримерке, а также поделилась планами на май.
Соответствующие публикации появились в сториз Instagram Осадчей.
Осадчая планирует похудеть перед летом
Екатерина отметила, что до лета осталось менее трех недель. За это время телеведущая планирует:
- похудеть на 2 кг;
- подтянуть рабочие вопросы;
- дочитать начатые книги (уже пять одновременно);
- не забыть о здоровье;
- не "съесть" себя;
- все успеть.
Телеведущая поделилась собственными лайфхаками, как держит себя в форме. Осадчая не употребляет сахар (а также фрукты) после 15:00. Екатерина не ест хлеб и другие мучные изделия, а также пьет много воды.
"Только раздельное питание. Углеводы отдельно от белков, а на человеческом языке — каша отдельно, котлета отдельно. Но все можно с салатом", — призналась Осадчая.
Также Екатерина провела опрос среди своих подписчиков и спросила у них, что главное для фолловеров успеть перед началом летнего сезона. 42% проголосовали за то, чтобы сбросить лишние килограммы.
Напомним, ранее мы писали о госпитализации Екатерины Осадчей в больницу. Также мы рассказывали, что Осадчая вспомнила о годовщине телепроекта "Світське життя".
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