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Осадчая призналась, на сколько она планирует похудеть перед летом

13 мая 2024 22:26
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Стас Кожушко
Редактор
Екатерина Осадчая планирует похудеть перед летом — на сколько
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая активно начала рабочую неделю. Она показала себя в гримерке, а также поделилась планами на май.

Соответствующие публикации появились в сториз Instagram Осадчей.

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Осадчая планирует похудеть перед летом

Екатерина отметила, что до лета осталось менее трех недель. За это время телеведущая планирует:

  • похудеть на 2 кг;
  • подтянуть рабочие вопросы;
  • дочитать начатые книги (уже пять одновременно);
  • не забыть о здоровье;
  • не "съесть" себя;
  • все успеть.
Екатерина Осадчая показала фигуру
Екатерина Осадчая показала фигуру. Скриншот: Instagram/kosadcha

Телеведущая поделилась собственными лайфхаками, как держит себя в форме. Осадчая не употребляет сахар (а также фрукты) после 15:00. Екатерина не ест хлеб и другие мучные изделия, а также пьет много воды.

"Только раздельное питание. Углеводы отдельно от белков, а на человеческом языке — каша отдельно, котлета отдельно. Но все можно с салатом", — призналась Осадчая.

Также Екатерина провела опрос среди своих подписчиков и спросила у них, что главное для фолловеров успеть перед началом летнего сезона. 42% проголосовали за то, чтобы сбросить лишние килограммы.

Опрос Екатерины Осадчей
Опрос Екатерины Осадчей в соцсетях. Скриншот: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали о госпитализации Екатерины Осадчей в больницу. Также мы рассказывали, что Осадчая вспомнила о годовщине телепроекта "Світське життя".

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Екатерина Осадчая

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