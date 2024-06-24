Катерина Полтавська святкує 24-річчя — Остапчук привітав кохану зі святом

Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження
Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук ніжно привітав свою молоду дружину Катерину із її днем. Він подякував їй за підтримку та зізнався у коханні.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Володимир Остапчук звернувся до своєї дружини
Шоумен привітав свою молоду дружину Катерину із 24-річчям. Остапчук подякував їй за те, що вона підтримує його у всьому, та заявив про те, що кохає її.
Подружжя порадувало шанувальників кадрами з нової фотосесії. Катерина позувала перед камерою у розкішній білій сукні, яку доповнила підборами та браслетом від Hermes. Остапчук обрав для себе класику — білу сорочку та класичні брюки.
"Happy birthday. Дякую, що Ти поруч зі мною. Дякую, що Любиш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", — звернувся до коханої шоумен.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею.
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