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Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження

24 червня 2024 15:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Катерина Полтавська святкує 24-річчя — Остапчук привітав кохану зі святом
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук ніжно привітав свою молоду дружину Катерину із її днем. Він подякував їй за підтримку та зізнався у коханні.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Володимир Остапчук звернувся до своєї дружини

Шоумен привітав свою молоду дружину Катерину із 24-річчям. Остапчук подякував їй за те, що вона підтримує його у всьому, та заявив про те, що кохає її.

Подружжя порадувало шанувальників кадрами з нової фотосесії. Катерина позувала перед камерою у розкішній білій сукні, яку доповнила підборами та браслетом від Hermes. Остапчук обрав для себе класику — білу сорочку та класичні брюки.

"Happy birthday. Дякую, що Ти поруч зі мною. Дякую, що Любиш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", — звернувся до коханої шоумен.

Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження - фото 1
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження - фото 2
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження - фото 3
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження - фото 4
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Володимир Остапчук показався в обіймах молодої дружини та привітав її з днем народження - фото 5
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею.

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Володимир Остапчук
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відносини
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кохання
Катерина Полтавська

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