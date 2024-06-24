Катерина Полтавська святкує 24-річчя — Остапчук привітав кохану зі святом

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук ніжно привітав свою молоду дружину Катерину із її днем. Він подякував їй за підтримку та зізнався у коханні.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Шоумен привітав свою молоду дружину Катерину із 24-річчям. Остапчук подякував їй за те, що вона підтримує його у всьому, та заявив про те, що кохає її.

Подружжя порадувало шанувальників кадрами з нової фотосесії. Катерина позувала перед камерою у розкішній білій сукні, яку доповнила підборами та браслетом від Hermes. Остапчук обрав для себе класику — білу сорочку та класичні брюки.

"Happy birthday. Дякую, що Ти поруч зі мною. Дякую, що Любиш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", — звернувся до коханої шоумен.

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею.