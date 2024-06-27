Остапчук прокомментировал скандал с ТЦК - детали

Шоумен Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук попал в скандал после визита в ТЦК. Его обвиняют в том, что он получил отсрочку от службы в армии благодаря связям с влиятельными людьми. Шоумен отреагировал на громкие заявления.

О том, что, по его мнению, на самом деле происходило за стенами ТЦК, он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Остапчук отреагировал на скандал

Фронтмен украинской группы Our Atlantic Виктор Байда рассказал о том, что вместе с Остапчуком проходил ВВК, однако благодаря связи второго из ВР шоумену удалось получить отсрочку от военной службы. Музыканта мобилизовали в тот же день, когда он посещал ТЦК и его возмутило, что на полигон он отправился без шоумена.

"В 23:00 мы уже все сидели в автобусе в ожидании, когда нас отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ, все, кроме Владимира Остапчука. Уже в казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня (фамилию и имя называть не буду) он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК", — поделился Байда.

Остапчук резко ответил на обвинения и заявил о том, что ездил в ТЦК для того, чтобы встать на учет, а не обновить свои данные. Он узнавал за документы, необходимые для процедуры. Шоумен раньше жил в Канаде, поэтому у военных нет данных о его местожительстве. Впрочем, ведущий никак не прокомментировал звонок влиятельному другу и обвинил Виктора Байдака в том, что он неоднократно игнорировал повестки, поэтому его силой доставили в ТЦК и отправили на военное обучение.

Шоумен Владимир Остапчук о визите в ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Владимир Остапчук о посещении ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Владимир Остапчук о посещении ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

"Видел публикацию парня, с которым проходил ВВК. Думаю, что надо прояснить. Он спросил, чем мы отличаемся. Только тем, что я не обновлял данные, а становился на учет. Из-за того, что я уезжал жить в Канаду, я был снят с учета", — рассказал он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука приехала в дом, который они не могут поделить. А также мы рассказывали, что в начале мая Владимир Остапчук оказался под капельницей.