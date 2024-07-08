Співак Павло Зібров про стосунки із родичами в Росії

Український співак Павло Зібров. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український співак та народний артист України Павло Зібров вперше відверто розповів, чи має родичів, які нині проживають на території Росії. Артист тож зізнався, чи підтримує із ними зв'язок після початку повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в програмі "Моя історія".

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Народний артист України повідомив, що по батьковій лінії у нього багато братів та сестер мешкають у Росії. Зібров зізнався, що не має жодного бажання їм телефонувати, адже вони сліпо вірять у наративи пропагандистів. Він додав, що їх відносини зіпсувалися ще після 2014 року.

"Як то кажуть, немає у мене родичів. Їх не стало. Вони отруєні отією ідеологією, яку Путін проводить уже стільки років. Це ж не вчора й не позавчора, а десятиліттями триває, на жаль. І після 2014-го року ми вже холодно спілкувалися. Вже 2-3 хв поговорили й усе, далі політика так чи інакше зачіпається у нашій розмові. Тому холодно, холодно, а після 2022 року один дзвінок і цього достатньо, не потрібно", — пояснив виконавець.

Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Зібров поділився, що неодноразово намагався родичам пояснити, що Путін — це вбився, однак таке спілкування не мало жодного успіху. Артист вирішив зберегти свої нерви та розірвати із ними зв'язки.

"Намагався, ну то й що… Ти їм нічого не доведеш, бо там політика в'їлася. У мене в Севастополі навіть два двоюрідні брата. Вирішив для себе не спілкуватися. У мене є тут рідний брат Володя і йому теж телефонували з Воронезької, Курської області… Двоюрідних дуже багато по батьковій лінії, вони мають великі сім'ї. Тепер ні з ким, обірвали зв'язки, тому що розмова через декілька хвилин доходить до того, що ми – "фашисти", "один народ" і "продалися Америці", — додав співак.

Нагадаємо, артиста Павла Зіброва запросили оновити дані в ТЦК. А також співак висловився щодо "втечі" танцівника Влада Ями за кордон.