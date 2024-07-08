Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Отруєні пропагандою — Павло Зібров зізнався, чи розірвав спілкування із родичами з Росії arrow

Отруєні пропагандою — Павло Зібров зізнався, чи розірвав спілкування із родичами з Росії

8 липня 2024 20:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співак Павло Зібров про стосунки із родичами в Росії
Український співак Павло Зібров. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак та народний артист України Павло Зібров вперше відверто розповів, чи має родичів, які нині проживають на території Росії. Артист тож зізнався, чи підтримує із ними зв'язок після початку повномасштабного вторгнення. 

Про це він розповів в програмі "Моя історія".

Читайте також:

Павло Зібров про членів родини, які нині живуть у Росії

Народний артист України повідомив, що по батьковій лінії у нього багато братів та сестер мешкають у Росії. Зібров зізнався, що не має жодного бажання їм телефонувати, адже вони сліпо вірять у наративи пропагандистів. Він додав, що їх відносини зіпсувалися ще після 2014 року.

"Як то кажуть, немає у мене родичів. Їх не стало. Вони отруєні отією ідеологією, яку Путін проводить уже стільки років. Це ж не вчора й не позавчора, а десятиліттями триває, на жаль. І після 2014-го року ми вже холодно спілкувалися. Вже 2-3 хв поговорили й усе, далі політика так чи інакше зачіпається у нашій розмові. Тому холодно, холодно, а після 2022 року один дзвінок і цього достатньо, не потрібно", — пояснив виконавець.

Зібров про родичів у Росії
Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Зібров поділився, що неодноразово намагався родичам пояснити, що Путін — це вбився, однак таке спілкування не мало жодного успіху. Артист вирішив зберегти свої нерви та розірвати із ними зв'язки.

"Намагався, ну то й що… Ти їм нічого не доведеш, бо там політика в'їлася. У мене в Севастополі навіть два двоюрідні брата. Вирішив для себе не спілкуватися. У мене є тут рідний брат Володя і йому теж телефонували з Воронезької, Курської області… Двоюрідних дуже багато по батьковій лінії, вони мають великі сім'ї. Тепер ні з ким, обірвали зв'язки, тому що розмова через декілька хвилин доходить до того, що ми – "фашисти", "один народ" і "продалися Америці", — додав співак.

Нагадаємо, артиста Павла Зіброва запросили оновити дані в ТЦК. А також співак висловився щодо "втечі" танцівника Влада Ями за кордон.

росіяни Павло Зібров відносини українські зірки війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців