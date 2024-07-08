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Отравлены пропагандой — Павел Зибров признался, разорвал ли общение с родственниками из России

8 июля 2024 20:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певец Павел Зибров об отношениях с родственниками в России
Украинский певец Павел Зибров. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и народный артист Украины Павел Зибров впервые откровенно рассказал, есть ли у него родственники, которые ныне проживают на территории России. Артист признался, поддерживает ли с ними связь после начала полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в программе "Моя история".

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Народный артист Украины сообщил, что по линии отца у него много братьев и сестер, которые проживают в России. Зибров признался, что не имеет никакого желания им звонить по телефону, ведь они слепо верят в нарративы пропагандистов. Он добавил, что их отношения испортились после 2014 года.

"Как говорится, нет у меня родственников, их не стало. Они отравлены той идеологией, которую Путин проводит уже столько лет. Это же не вчера и не позавчера, а десятилетиями продолжается, к сожалению. И после 2014-го года мы уже холодно общались. Уже 2-3 мин поговорили и все, дальше политика так или иначе затрагивается в нашем разговоре. Поэтому холодно, холодно, а после 2022 года один звонок и этого достаточно, не нужно", — объяснил исполнитель.

Зибров о родственниках в России
Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Зибров поделился, что неоднократно пытался родственникам объяснить, что Путин — это убился, однако такое общение не имело успеха. Артист решил сохранить свои нервы и разорвать с ними связи.

"Пытался, ну и что... Ты им ничего не докажешь, потому что там политика въелась. У меня в Севастополе даже два двоюродных брата. Решил для себя не общаться. У меня есть здесь родной брат Володя и ему тоже звонили из Воронежской, Курской области... Двоюродных очень много по отцовской линии, они имеют большие семьи. Теперь ни с кем, оборвали связи, потому что разговор через несколько минут доходит до того, что мы — "фашисты", "один народ" и "продались Америке", — добавил певец.

Напомним, артиста Павла Зиброва пригласили обновить данные в ТЦК. А также певец высказался по поводу "бегства" танцовщика Влада Ямы за границу.

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