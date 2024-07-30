Оззі Озборн попросив пробачення у Брітні Спірс — відео

Британський рокер Оззі Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne

Відомий британський Оззі Осборн вибачився перед співачкою Брітні Спірс за критику її контенту в соцмережах. Співачка образилася на музиканта, тож він прокоментував конфлікт.

Про це пише Page Six.

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Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс за образи.

"Брітні, я дійсно повинен вибачитися перед тобою. Мені дуже шкода, що я зробив той коментар", — сказав фронтмен Black Sabbath.

Незважаючи на каяття, 75-річний музикант знову потролив співачку, додавши: "Однак, було б краще, якби ти не танцювала один і той же д*вбаний танець кожен день. Зміни кілька рухів".

Насправді він пожартував. Оззі щиро вибачився перед поп-зіркою: "Я справді прошу вибачення. Я люблю тебе і вважаю, що ти прекрасна".

Конфлікт Брітні Спірс та Оззі Озборна

Нещодавно Осборн назвав Брітні "бідною старою жінкою", притому що їй всього 42 роки. Дочка рокера "підлила масла у вогонь" та описала її відео в Instagram словом "жаль". У відповідь Брітні назвала родину Осборнів найнуднішою родиною в світі та опублікувала новий ролик із танцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Брітні Спірс розійшлася зі своїм бойфрендом з кримінальним минулим. Також ми розповідали, що Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні.