Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Оззі Озборн вибачився перед Брітні Спірс за критику її танців у соцмережах arrow

Оззі Озборн вибачився перед Брітні Спірс за критику її танців у соцмережах

30 липня 2024 11:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оззі Озборн попросив пробачення у Брітні Спірс — відео
Британський рокер Оззі Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий британський Оззі Осборн вибачився перед співачкою Брітні Спірс за критику її контенту в соцмережах. Співачка образилася на музиканта, тож він прокоментував конфлікт.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Оззі Озборн прокоментував скандал з Брітні Спірс

Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс за образи.

"Брітні, я дійсно повинен вибачитися перед тобою. Мені дуже шкода, що я зробив той коментар", — сказав фронтмен Black Sabbath.

Незважаючи на каяття, 75-річний музикант знову потролив співачку, додавши: "Однак, було б краще, якби ти не танцювала один і той же д*вбаний танець кожен день. Зміни кілька рухів".

Насправді він пожартував. Оззі щиро вибачився перед поп-зіркою: "Я справді прошу вибачення. Я люблю тебе і вважаю, що ти прекрасна".

Конфлікт Брітні Спірс та Оззі Озборна

Нещодавно Осборн назвав Брітні "бідною старою жінкою", притому що їй всього 42 роки. Дочка рокера "підлила масла у вогонь" та описала її відео в Instagram словом "жаль". У відповідь Брітні назвала родину Осборнів найнуднішою родиною в світі та опублікувала новий ролик із танцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Брітні Спірс розійшлася зі своїм бойфрендом з кримінальним минулим. Також ми розповідали, що Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні.

скандал Брітні Спірс Оззі Осборн закордонні зірки танці соцмережі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ