Оззи Озборн извинился перед Бритни Спирс — видео

Британский рокер Оззи Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne

Известный британский Оззи Осборн извинился перед певицей Бритни Спирс за критику ее контента в соцсетях. Певица обиделась на музыканта, и он прокомментировал конфликт.

Об этом пишет Page Six.

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Оззи Осборн принес извинения Бритни Спирс за оскорбления.

"Бритни, я действительно должен извиниться перед тобой. Мне очень жаль, что я сделал тот комментарий", — сказал фронтмен Black Sabbath.

Несмотря на раскаяние, 75-летний музыкант снова потролил певицу, добавив: "Однако, было бы лучше, если бы ты не танцевала один и тот же д*лбанный танец каждый день. Измени несколько движений".

На самом деле он пошутил. Оззи искренне извинился перед поп-звездой: "Я действительно прошу прощения. Я люблю тебя и считаю, что ты прекрасна".

Конфликт Бритни Спирс и Оззи Озборна

Недавно Осборн назвал Бритни "бедной старухой", притом, что ей всего 42 года. Дочь рокера "подлила масла в огонь" и описала ее видео в Instagram словом "сожаление". В ответ Бритни назвала семью Осборнов самой скучной в мире и опубликовала новый ролик с танцами.

Напомним, ранее мы писали, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом с криминальным прошлым. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини.