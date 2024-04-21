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Папарацци "застукали" Энистон и Кокс из "Друзей" за ужином в Голливуде

21 апреля 2024 12:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс из "Друзей" оторвались в Беверли-Хиллз
Актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон с приятельницей. Фото: Instagram/jen1faniston
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Звезды сериала "Друзья", голливудские актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, продолжают радовать поклонников. Звездные подруги вместе посетили светское мероприятие, а затем отправились на ужин.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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Выход Энистон и Кокс

55-летняя Энистон и 59-летняя Кокс оторвались в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Сначала звездные подруги посетили премьеру книги знакомой писательницы. Дженнифер надела черное платье в сочетании с черными туфлями на каблуке, а Кортни выбрала стильный белый костюм и ботильоны.

Папарацци "застукали" Энистон и Кокс из "Друзей" за ужином в Голливуде - фото 1
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Фото: Just Jared

После презентации голливудские актрисы, которые теснее всех среди каста сериала "Друзья" общаются между собой, в мужской компании посетили популярный у знаменитостей ресторан Funke. Когда они выходили из него, папарацци сделали немало фото. Энистон пыталась скрыть от репортеров свое лицо, но те все же сумели сделать несколько снимков.

Отметим, что недавно Дженнифер видели у частной клиники пластической хирургии в Коннектикуте. Она выходила оттуда с актрисой Сандрой Буллок. Что касается Кортни Кокс, то она, в отличие от Энистон, откровенно говорит, что активно пользуется услугами пластических хирургов.

Папарацци "застукали" Энистон и Кокс из "Друзей" за ужином в Голливуде - фото 2
Актриса Дженнифер Энистон с приятельницей. Фото: Instagram/jen1faniston

Напомним, ранее мы писали, что актриса Натали Портман после развода поразила откровенной фотосессией в прозрачном кружеве. Также мы рассказывали, что звезда "Аватара" выставила на продажу имение по соседству с Николь Кидман.

Дженнифер Энистон
сериал Друзья
актеры
зарубежные звезды

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