Дженнифер Энистон и Кортни Кокс из "Друзей" оторвались в Беверли-Хиллз

Актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон с приятельницей. Фото: Instagram/jen1faniston

Звезды сериала "Друзья", голливудские актрисы Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, продолжают радовать поклонников. Звездные подруги вместе посетили светское мероприятие, а затем отправились на ужин.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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55-летняя Энистон и 59-летняя Кокс оторвались в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Сначала звездные подруги посетили премьеру книги знакомой писательницы. Дженнифер надела черное платье в сочетании с черными туфлями на каблуке, а Кортни выбрала стильный белый костюм и ботильоны.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон. Фото: Just Jared

После презентации голливудские актрисы, которые теснее всех среди каста сериала "Друзья" общаются между собой, в мужской компании посетили популярный у знаменитостей ресторан Funke. Когда они выходили из него, папарацци сделали немало фото. Энистон пыталась скрыть от репортеров свое лицо, но те все же сумели сделать несколько снимков.

Отметим, что недавно Дженнифер видели у частной клиники пластической хирургии в Коннектикуте. Она выходила оттуда с актрисой Сандрой Буллок. Что касается Кортни Кокс, то она, в отличие от Энистон, откровенно говорит, что активно пользуется услугами пластических хирургов.

Актриса Дженнифер Энистон с приятельницей. Фото: Instagram/jen1faniston

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