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Пономарьов висловився про зрадників з якими співав на одній сцені

19 квітня 2024 21:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пономарьов висловив свою думку про зрадниць Лорак та Повалій — відео
Український співак Олександр Пономарьов. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український виконавець, композитор та народний артист України Олександр Пономарьов розповів, що думає про українських співачок, які зрадили Україну та зараз працюють у країні-агресорці. Він навіть не уявляє, як вони можуть собі спокійно спати.

Про це він розповів в інтерв'ю Олесі Бацман. 

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Співак зізнався, що не очікував від колег із якими співав не один рік на українській сцені, що вони оберуть криваві рублі замість Батьківщини. Пономарьов додав, що зараз він вже не може собі дозволити назвати Лорак та Повалій колегами.

"Не міг уявити. Не розумію, як це відбувається. Зараз дуже багато в світі почалося незрозумілого, тому якась звичка до незрозумілого вже почала в мені приживатися. Я вже говорив, що не хочу про колег говорити неетично, але я вже не знаю, чи це мої колеги", — заявив артист.

Народний артист навіть не уявляє, як зрадниці зараз можуть спокійно спати у той час, поки країна в якій вони працюють — вбиває їх земляків. Пономарьов назвав їх талановитими співачками та шкодує про те, що вони зробили неправильний вибір.

"Бог їм суддя. Вони зробили свій вибір. Я шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, так себе повели і так склалося їхнє життя. Але... Як сплять люди, які зраджують свою батьківщину? Не знаю! Я навіть не хочу думати про те, як би я спав, тому що це взагалі не вміщається в моїй голові. Я дуже шкодую, тому що талановиті люди, українські люди... Мені шкода їх і те, що вони так зробили", — наголосив співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Лорак оплакує смерть українця Також ми розповідали, що зрадниця Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі.

Ані Лорак
Україна
Таїсія Повалій
путіністи
українські зірки
війна в Україні
зрада
Олександр Пономарьов

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