Павел Зибров обратился к Владимиру Зеленскому относительно Повалий и Лорак

Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров выразил возмущение, что власть до сих пор не решила вопрос насчет предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак. Он считает, что их давно должны были лишить звания.

Об этом он рассказал glavcom.ua.

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Певец удивлен, что скандальных певиц до сих пор не лишили звания народных артисток Украины. По его мнению, предатели не должны носить почетные звания и использовать их для пропаганды.

"Пока звание не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. Да и эти звания ушли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенное наследие, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, ты народный или заслуженный — как наши предатели, с которых не сняли это звание", — высказался Зибров.

Украинская певица-предательница Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Прошло два года полномасштабной войны и Таисия Повалий и Ани Лорак в полной мере показали, что поддерживают Россию, а не Родину. Поэтому они должны быть лишены прежних прав.

"Меня это беспокоит и очень раздражает, почему наш президент, Верховная Рада не может снять звание с открыто поддерживающих режим Путина, с тех, кто работает в России. Как давали, так и должны снять, а особенно после полномасштабного вторжения. До сих пор этот вопрос не урегулирован и непонятен", — добавил исполнитель.

Предательниця Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак и Таисия Повалий живут в России и активно помогают пропаганде. Также поддерживают захватническое вторжение РФ в Украину. Кроме того, сын Повалий позорно высказался о погибшей украинской военной "Ялте". Ранее певец Александр Пономарев захейтил певиц, хотя до этого они дружили.