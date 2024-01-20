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Павел Зибров ответил хейтерам танцами под трек Дорофеевой

20 января 2024 14:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Павел Зибров ответил хейтерам танцами под трек Дорофеевой
Певец Павел Зибров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале декабря певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представила трек "Хай пишуть", который написала вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. Это стало музыкальным ответом хейтерам, заполонившими соцсети. Композиция не прошла мимо и Народного артиста Украины, Павла Зиброва.

Соответствующее видео появилось в его соцсетях.

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Зибров ответил хейтерам под трек Дорофеевой

66-летний певец — опытный игрок шоу-бизнеса. За свою длительную карьеру он не раз сталкивался с критикой в свой адрес. Павел Николаевич собрал оскорбительные комментарии под своими публикациями и устроил танцы под песню Нади.

@pavlo_zibrov_

@nadyadorofeeva супер трек!

♬ Пусть пишут - nadyadorofeeva

В комментариях, которые Зибров добавил в ролик, его травят за крашеные волосы, сравнивают с павлином и называют самовлюбленным петухом.

  • Пусть Бог милует, что это за обезьяна?
  • Это не Зибров, а некий Фантомас. Ужас
  • Паша уже свое отпел
  • Старый пердун
  • Ботоксный, накрашенный, самовлюбленный петух.

Лишь за час видео Зиброва под песню Дорофеевой набрало более 6 тысяч просмотров в TikTok. Отметим, что клип на трек Нади в YouTube уже имеет 3 млн просмотров и держится в ТОП-15 музыкальных трендов платформы YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби". Также мы рассказывали, что трек от Jerry Heil и alyona alyona для "Евровидения" оказался в европейских музыкальных чартах.

Надя Дорофеева
соцсети
Павел Зибров
украинские звезды
хейт

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