Павел Зибров ответил хейтерам танцами под трек Дорофеевой

Певец Павел Зибров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov

В начале декабря певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представила трек "Хай пишуть", который написала вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. Это стало музыкальным ответом хейтерам, заполонившими соцсети. Композиция не прошла мимо и Народного артиста Украины, Павла Зиброва.

Соответствующее видео появилось в его соцсетях.

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Зибров ответил хейтерам под трек Дорофеевой

66-летний певец — опытный игрок шоу-бизнеса. За свою длительную карьеру он не раз сталкивался с критикой в свой адрес. Павел Николаевич собрал оскорбительные комментарии под своими публикациями и устроил танцы под песню Нади.

В комментариях, которые Зибров добавил в ролик, его травят за крашеные волосы, сравнивают с павлином и называют самовлюбленным петухом.

Пусть Бог милует, что это за обезьяна?

Это не Зибров, а некий Фантомас. Ужас

Паша уже свое отпел

Старый пердун

Ботоксный, накрашенный, самовлюбленный петух.

Лишь за час видео Зиброва под песню Дорофеевой набрало более 6 тысяч просмотров в TikTok. Отметим, что клип на трек Нади в YouTube уже имеет 3 млн просмотров и держится в ТОП-15 музыкальных трендов платформы YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби". Также мы рассказывали, что трек от Jerry Heil и alyona alyona для "Евровидения" оказался в европейских музыкальных чартах.