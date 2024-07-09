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Павел Зибров признался, почему он не защищает свою страну от российских захватчиков

9 июля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певец Павел Зибров объяснил, почему не на фронте — интервью с артистом
Украинский певец Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский певец и композитор Павел Зибров дал откровенное интервью. В нем народный артист Украины признался, почему не пошел защищать свою страну от российских захватчиков, как это сделали его коллеги по шоу-бизнесу.

Интервью с Павлом Зибровым обнародовали на канале "Подробиці" в YouTube.

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Павел Зибров о том, почему не на фронте

Украинский исполнитель признался, что отвечает тем, кто постоянно интересуется, почему он не на фронте. Павел Зибров отмечает, что не могут все украинцы быть сейчас на передовой, ведь сегодня важно иметь крепкий тыл и работающие предприятия.

Интервью с Павлом Зибровым
Интервью с народным артистом Украины Павлом Зибровым. Фото: скриншот с YouTube

Артист уверен, что каждый артист шоу-бизнеса должен работать на своем месте и воплощать веру.

"Не могут все люди пойти сейчас на фронт, взять автомат, сесть в танки и воевать. Должен быть крепкий тыл, должны работать предприятия, фабрики, заводы и, безусловно, артисты должны работать на своем месте. Если они профессионалы, они должны показывать пример, воплощать в жизнь веру, утешение", — заявил Павел Зибров.

Павел Зибров о визите в ТЦК

Недавно украинский артист рассказал о том, как его вызвали в ТЦК и СП для обновления данных. Оказывается, Павел Зибров еще пригоден для службы по возрасту.

"Меня вызвали в ТЦК, чтобы уточнить данные. Говорят: "Еще подпадаете под возраст, что надо отметиться". Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК уточнять данные. Подошли — там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне и сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Годен вы, Павел Николаевич, годен еще", — рассказал Павел Зибров.

Напомним, мы писали о том, что артист Павел Зибров высказался о предательницах Таисии Повалий и Ани Лорак.

Ранее мы рассказывали, что певец Павел Зибров прокомментировал выезд Олега Винника и Влада Ямы за границу.

Также мы сообщали о том, что народный артист Павел Зибров перепел свой хит на украинском.

Павел Зибров шоу-бизнес украинские звезды интервью

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