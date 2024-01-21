Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пенелопа Крус розповіла про моторошну ДТП за участю своєї сестри arrow

Пенелопа Крус розповіла про моторошну ДТП за участю своєї сестри

21 січня 2024 05:13
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пенелопа Крус розповіла про моторошну ДТП за участю своєї сестри
Іспанська акторка Пенелопа Крус. Фото: Instagram/elleusa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні іспанська акторка Пенелопа Крус з’явилась на обкладинці американської версії журналу Elle. Редакції глянцю зірка розповіла моторошні подробиці з дитинства та про деякі страхи. 

Про це пише видання Elle USA.

Читайте також:

Пенелопа Крус розповіла про ДТП

Фотосесія була присвячена виходу у світовий прокат американо-італійського біографічній художній драмі "Феррарі", в якій Пенелопа зіграла головну жіночу роль. То ж в інтерв’ю 49-річна Крус не оминула тематику автомобілів. 

Пенелопа зізналася, що вона дуже боїться бути за кермом і взагалі користатися цим видом транспорту. Річ у тому, що в дитинстві вона стала свідком того, як її сестру Моніку переїхала машина. І хоча все обійшлось без трагічних наслідків, цей випадок завдав Пенелопі значної психологічної травми.

"Мені тоді було вісім чи дев'ять. Пам'ятаю, що на ній було червоне пальто. Час для мене зупинився. Це сильно травмувало мене, адже я бачила, як вона знепритомніла", — згадала в інтерв’ю Крус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

Про фільм "Феррарі"

Режисер та співпродюсер фільму  Майкл Манн задумав екранізувати період з життя видатного італійського автоконструктора ще 2000 року. В середині 2010-х на головну роль розглядався Крістіан Бейл, однак він вибув з проєкту з остраху перед тим, що роль передбачала вимоги до його ваги. Відтоді на роль претендував Г'ю Джекман, та зрештою вона дісталася Адаму Драйверу. Зйомки фільму проходили влітку 2022 року в Італії. 

Прем’єрний показ відбувся в рамках Венеціанського кінофестивалю. В прокат фільм вийшов на Різдво. Але за касовими зборами провалився. При бюджеті в 95 млн доларів, стрічці вдалось зібрати у світовому прокаті лише 35 млн доларів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що на Берлінале покажуть український фільм про порятунок рідкісних тварин.

ДТП
актори
закордонні зірки
Пенелопа Крус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі