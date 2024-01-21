Пенелопа Крус розповіла про моторошну ДТП за участю своєї сестри

Іспанська акторка Пенелопа Крус. Фото: Instagram/elleusa

Напередодні іспанська акторка Пенелопа Крус з’явилась на обкладинці американської версії журналу Elle. Редакції глянцю зірка розповіла моторошні подробиці з дитинства та про деякі страхи.

Про це пише видання Elle USA.

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Фотосесія була присвячена виходу у світовий прокат американо-італійського біографічній художній драмі "Феррарі", в якій Пенелопа зіграла головну жіночу роль. То ж в інтерв’ю 49-річна Крус не оминула тематику автомобілів.

Пенелопа зізналася, що вона дуже боїться бути за кермом і взагалі користатися цим видом транспорту. Річ у тому, що в дитинстві вона стала свідком того, як її сестру Моніку переїхала машина. І хоча все обійшлось без трагічних наслідків, цей випадок завдав Пенелопі значної психологічної травми.

"Мені тоді було вісім чи дев'ять. Пам'ятаю, що на ній було червоне пальто. Час для мене зупинився. Це сильно травмувало мене, адже я бачила, як вона знепритомніла", — згадала в інтерв’ю Крус.

Про фільм "Феррарі"

Режисер та співпродюсер фільму Майкл Манн задумав екранізувати період з життя видатного італійського автоконструктора ще 2000 року. В середині 2010-х на головну роль розглядався Крістіан Бейл, однак він вибув з проєкту з остраху перед тим, що роль передбачала вимоги до його ваги. Відтоді на роль претендував Г'ю Джекман, та зрештою вона дісталася Адаму Драйверу. Зйомки фільму проходили влітку 2022 року в Італії.

Прем’єрний показ відбувся в рамках Венеціанського кінофестивалю. В прокат фільм вийшов на Різдво. Але за касовими зборами провалився. При бюджеті в 95 млн доларів, стрічці вдалось зібрати у світовому прокаті лише 35 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що на Берлінале покажуть український фільм про порятунок рідкісних тварин.