Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пенелопа Крус рассказала о жутком ДТП с участием своей сестры arrow

Пенелопа Крус рассказала о жутком ДТП с участием своей сестры

21 января 2024 05:13
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пенелопа Крус рассказала о жутком ДТП с участием своей сестры
Испанская актриса Пенелопа Крус. Фото: Instagram/elleusa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне испанская актриса Пенелопа Крус появилась на обложке американской версии журнала Elle. Редакции глянца звезда рассказала жуткие подробности с детства и про некоторые страхи.

Об этом пишет издание Elle USA.

Читайте также:

Пенелопа Крус рассказала о ДТП

Фотосессия была посвящена выходу в мировой прокат американо-итальянской биографической художественной драме "Феррари", в которой Пенелопа сыграла главную женскую роль. Так что в интервью 49-летняя Крус не обошла тематику автомобилей.

Пенелопа призналась, что она очень боится быть за рулем и вообще пользоваться этим видом транспорта. Дело в том, что в детстве она стала свидетелем того, как ее сестру Монику переехала машина. И хотя все обошлось без трагических последствий, этот случай нанес Пенелопе серьезную психологическую травму.

"Мне тогда было восемь или девять. Помню, что на ней было красное пальто. Время для меня остановилось. Это сильно травмировало меня, ведь я видела, как она потеряла сознание", — вспомнила в интервью Крус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

О фильме "Феррари"

Режиссер и со-продюсер фильма Майкл Манн задумал экранизировать период жизни выдающегося итальянского автоконструктора еще в 2000 году. В середине 2010-х на главную роль рассматривался Кристиан Бэйл, однако он выбыл из проекта из страха перед тем, что роль предусматривала требования к его весу. С тех пор на роль претендовал Хью Джекман, но в конце концов она досталась Адаму Драйверу. Съемки фильма проходили летом 2022 года в Италии.

Премьерный показ прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. В прокат фильм вышел на Рождество. Но за кассовыми сборами провалился. При бюджете в 95 млн долларов, ленте удалось собрать в мировом прокате всего 35 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что на Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных.

ДТП
актеры
зарубежные звезды
Пенелопа Крус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме