Пенелопа Крус рассказала о жутком ДТП с участием своей сестры

Испанская актриса Пенелопа Крус. Фото: Instagram/elleusa

Накануне испанская актриса Пенелопа Крус появилась на обложке американской версии журнала Elle. Редакции глянца звезда рассказала жуткие подробности с детства и про некоторые страхи.

Об этом пишет издание Elle USA.

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Фотосессия была посвящена выходу в мировой прокат американо-итальянской биографической художественной драме "Феррари", в которой Пенелопа сыграла главную женскую роль. Так что в интервью 49-летняя Крус не обошла тематику автомобилей.

Пенелопа призналась, что она очень боится быть за рулем и вообще пользоваться этим видом транспорта. Дело в том, что в детстве она стала свидетелем того, как ее сестру Монику переехала машина. И хотя все обошлось без трагических последствий, этот случай нанес Пенелопе серьезную психологическую травму.

"Мне тогда было восемь или девять. Помню, что на ней было красное пальто. Время для меня остановилось. Это сильно травмировало меня, ведь я видела, как она потеряла сознание", — вспомнила в интервью Крус.

О фильме "Феррари"

Режиссер и со-продюсер фильма Майкл Манн задумал экранизировать период жизни выдающегося итальянского автоконструктора еще в 2000 году. В середине 2010-х на главную роль рассматривался Кристиан Бэйл, однако он выбыл из проекта из страха перед тем, что роль предусматривала требования к его весу. С тех пор на роль претендовал Хью Джекман, но в конце концов она досталась Адаму Драйверу. Съемки фильма проходили летом 2022 года в Италии.

Премьерный показ прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. В прокат фильм вышел на Рождество. Но за кассовыми сборами провалился. При бюджете в 95 млн долларов, ленте удалось собрать в мировом прокате всего 35 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что на Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных.