Передивився 10 разів — Дженніфер Еністон у новому відео змусила прихильників червоніти

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала свої груди в тонкому білому топі з довгими рукавами. Проводячи руками по своєму пишному світлому волоссю, володарка "Еммі" розповідала про те, як у неї з'являється така казкова зачіска.

Відповідний допис з'явився у соціальних мережах зірки.

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Хоча Дженніфер розповідала про диво-пасту для волосся, прихильники звернули увагу саме на бюст зірки.

"Напевно холодно у приміщенні", "Додивився відео до кінця, щоб побачити всесвітньої домі груди Дженніфер", "Тільки но десять разів передивився відео, хлопці-хлопці", — коментують фоловери.

Минулого місяця Еністон бачили, як виходила з кабінету пластичного хірурга з подругою Сандрою Баллок у Коннектикуті. Центр спеціалізується на підтяжці обличчя та пластиці носа, хоча вони також пропонують ботокс та інші ін’єкційні засоби.

Зірка зізналася, що робила ботокс у минулому, вона сказала, що це не для неї. Натомість вона робить ін’єкції пептидів. І десятиліттями вона заперечувала, що робила операцію на носі. У 2007 році Еністон поділилася з People, що їй зробили ринопластику для викривлення перегородки, але не змінили форму носа. "Найкраще, що я коли-небудь робила...Щодо всіх інших чуток, як би нудно це не звучало, це все моє".

Зірка також дотримується інтенсивних щоденних тренувань, періодично голодує. У 2015 році Еністон заявила, що не є прихильницею ін'єкцій.

"Люди думають, що я роблю багато ін’єкцій ботокса, але я цього не роблю. Я не кажу, що не пробувала, але я бачу, наскільки це слизький шлях. Уся ця косметика виглядає на мені смішно", — сказала вона Yahoo Beauty.

Еністон сказала, що їй подобаються ін'єкції пептидів. Пептиди — це молекули, які називаються амінокислотами, "будівельні блоки" білків. Пептиди — це в основному короткі білки, довжина яких становить приблизно 2-100 амінокислот. Пептидні добавки можуть мати переваги проти старіння, росту м’язів і втрати жиру.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон наважилась написати мемуари. А раніше ми писали, що акторку бачили у пластичного хірурга.