Посмотрел 10 раз — Дженнифер Энистон в новом видео заставила поклонников краснеть

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала свою грудь в тонком белом топе с длинными рукавами. Проводя руками по своим пышным светлым волосам, обладательница "Эмми" рассказывала о том, как у нее появляется такая сказочная прическа.

Соответствующий пост появился в социальных сетях звезды.

Читайте также:

Поклонники оценили формы Дженнифер Энистон

Хотя Дженнифер рассказывала о чудо-пасте для волос, поклонники обратили внимание именно на бюст звезды.

"Наверное холодно в помещении", "Досмотрел видео до конца, чтобы увидеть всемирной известную грудь Дженнифер", "Только что уже десять раз пересмотрел видео, парни-парни", — комментируют фолловеры.

В прошлом месяце Энистон видели, как она выходила из кабинета пластического хирурга с подругой Сандрой Баллок в Коннектикуте. Центр специализируется на подтяжке лица и пластике носа, хотя они предлагают ботокс и другие инъекционные процедуры.

Звезда призналась, что делала ботокс в прошлом, она сказала, что это не для нее. Вместо этого она делает инъекции пептидов. Дженнифер десятилетиями отрицала, что делала ринопластику. В 2007 году Энистон поделилась с People, что ей сделали ринопластику для искривления перегородки, не измененив форму носа. "Лучшее, что я когда-либо делала...Относительно всех других слухов, как бы скучно это ни звучало, это все мое".

Звезда также выполняет интенсивные ежедневные тренировки, периодически голодает. В 2015 году Энистон заявила, что не является поклонницей инъекций.

"Люди думают, что я делаю много инъекций ботокса, но я этого не делаю. Я не говорю, что не пробовала, но я вижу, насколько это скользкий путь. Вся эта косметика выглядит на мне смешно", — сказала она Yahoo Beauty.

Энистон сказала, что ей нравятся инъекции пептидов. Пептиды — это молекулы, которые именуются аминокислотами, являются "строительными блоками" белков. Пептиды — это в основном короткие белки, длина которых составляет примерно 2-100 аминокислот. Пептидные добавки могут иметь преимущества против старения, роста мышц и потери жира.

Напомним, Дженнифер Энистон решилась написать мемуары. А раньше мы писали, что актрису видели в пластическом хирурге.