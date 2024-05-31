Вийшов трейлер третього сезону серіалу "Ведмідь" — відео

Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube

Disney опублікував трейлер третього сезону популярного серіалу "Ведмідь" з Джеремі Алленом Вайтом. Кухарів чекають нові випробування та виклики.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Перший трейлер третього сезону натякає на те, що власник "Ведмедя" Кармі може бути на межі зриву. Нові кадри під пісню The Rolling Stones "Mixed Emotions" натякають на те, що Кармі перебуває під сильним тиском, намагаючись здобути зірку Мішлен для свого ребрендованого ресторану.

Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube

Кармі вимагає в своїх співробітників жити за, здавалося б, неможливими стандартами. Трейлер показує, що Кармі зіштовхнеться з новими труднощами та випробуваннями.

Новий сезон вийде на екрани 27 червня.

Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, "Ведмідь" розповідає про історію шеф-кухаря Кармена "Кармі" Берзатто, який у Чікаго намагається підняти статус родинного ресторану на найвищий рівень. На 75-тій церемонії нагородження "Emmy Awards 2024", яка відзначає найкращих акторів та акторок, а також найкращі серіали та телешоу, "Ведмідь" став тріумфатором та отримав перстижну нагороду.

Нагадаємо, акторку Рене Зеллвегер помітили у фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні. А також актор Леонардо Ді Капріо пройшовся по магазинах із 16-річною племінницею.