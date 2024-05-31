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Переможець "Еммі" повертається — трейлер нового сезону "Ведмідь" з Джеремі Алленом Вайтом

31 травня 2024 14:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вийшов трейлер третього сезону серіалу "Ведмідь" — відео
Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Disney опублікував трейлер третього сезону популярного серіалу "Ведмідь" з Джеремі Алленом Вайтом. Кухарів чекають нові випробування та виклики. 

Відео було опубліковано на YouTube

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Третій сезон "Ведмідь"

Перший трейлер третього сезону натякає на те, що власник "Ведмедя" Кармі може бути на межі зриву. Нові кадри під пісню The Rolling Stones "Mixed Emotions" натякають на те, що Кармі перебуває під сильним тиском, намагаючись здобути зірку Мішлен для свого ребрендованого ресторану.

Джеремі Аллен Вайт у новому сезоні "Ведмідь"
Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube

Кармі вимагає в своїх співробітників жити за, здавалося б, неможливими стандартами. Трейлер показує, що Кармі зіштовхнеться з новими труднощами та випробуваннями.

Новий сезон вийде на екрани 27 червня.

Новий сезон "Ведмідь"
Кадр з серіалу "Ведмідь". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, "Ведмідь" розповідає про історію шеф-кухаря Кармена "Кармі" Берзатто, який у Чікаго намагається підняти статус родинного ресторану на найвищий рівень. На 75-тій церемонії нагородження "Emmy Awards 2024", яка відзначає найкращих акторів та акторок, а також найкращі серіали та телешоу,  "Ведмідь" став тріумфатором та отримав перстижну нагороду.

Нагадаємо, акторку Рене Зеллвегер помітили у фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні. А також актор Леонардо Ді Капріо пройшовся по магазинах із 16-річною племінницею.

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