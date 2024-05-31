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Победитель "Эмми" возвращается —трейлер нового сезона "Медведь" с Джереми Алленом Уайтом

31 мая 2024 14:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вышел трейлер третьего сезона сериала "Медведь".
Кадр из сериала "Медведь". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Disney опубликовал трейлер третьего сезона популярного сериала "Медведь" с Джереми Алленом Уайтом. Поваров ждут новые испытания и вызовы.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Третий сезон "Медведь"

Первый трейлер третьего сезона намекает на то, что владелец "Медведя" Карми может быть на грани срыва. Новые кадры под песню The Rolling Stones "Mixed Emotions" намекают на то, что Карми находится под сильным давлением, пытаясь завоевать звезду Мишлен для своего ребрендированного ресторана.

Джереми Аллен Уайт в новом сезоне "Медведь"
Кадр из сериала "Медведь". Фото: скриншот YouTube

Карми требует у своих сотрудников жить по, казалось бы, невозможным стандартам. Трейлер показывает, что Карми столкнется с новыми трудностями и испытаниями.

Новый сезон выйдет на экраны 27 июня.

Новый сезон "Медведь"
Кадр из сериала "Медведь". Фото: скриншот YouTube

Напомним, "Медведь" рассказывает об истории шеф-повара Кармена "Карми" Берзатто, который в Чикаго пытается поднять статус семейного ресторана на самый высокий уровень. На 75-й церемонии награждения "Emmy Awards 2024", на которой отмечают лучших актеров и актрис, а также лучшие сериалы и телешоу, "Медведь" стал триумфатором и получил престижную награду.

Напомним, актрису Рене Зеллвегер заметили в фирменной мини-юбке Бриджит Джонс на съемках франшизы "Без ума от мальчишки" в Лондоне. А также актер Леонардо Ди Каприо прошелся по магазинам с 16-летней племянницей.

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