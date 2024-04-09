Переможниця Євробачення знялась у хутрі на голе тіло

Співачка LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Переможниця Євробачення-2023 співачка Loreen показала порцію відвертих фото. Зірка позує у хутрі без білизни.

Знімками артистка поділилася у Instagram.

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Співачка позувала на фото у хутрі без бюстгальтера. Допис артистка прокоментувала коротко: "Вже в дорозі". Прихильники засипали артистку компліментами: "Богиня", "Витончена", "Розрив серця".

Співачка LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Співачка LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/

У травні 2023 року зірка вдруге виграла конкурс "Євробачення" з піснею "Tattoo".

"Ви можете сказати, коли я виграла, я була дуже здивована. Я була на такому духовному рівні, що перемога чи поразка для мене не важливі. Важливо спілкуватися з людьми, створювати щось. Коли ви вкладаєте свою енергію, пісня стає чимось іншим. Коли я йду в студію, я кажу: "Не давайте мені жодних порад, не кажіть, що робити". Я не знаю, що я збираюся робити, але я знаю, що це вже в мені", — каже Loreen про свій інтуїтивний процес створення трекі.

Цьогоріч Міжнародний конкурс "Євробачення-2024" пройде у шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня.

Нагадаємо, фан-клуби Євробачення обрали своїх фаворитів. Раніше Jerry Heil та alyona alyona запалили на пре-паті Євробачення у Мадриді.