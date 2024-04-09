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Победительница Евровидения снялась в шубе на голое тело

9 апреля 2024 12:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Победительница Евровидения снялась в меху на голое тело
Певица LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Победительница Евровидения-2023 певица Loreen показала порцию откровенных фото. Звезда позирует в шубе без белья.

Снимками артистка поделилась в Instagram.

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Певица позировала на фото в шубе без бюстгальтера. Публикацию звезду прокомментировала коротко: "Уже в пути". Поклонники засыпали артистку комплиментами: "Богиня", "Изящная", "Разрыв сердца".

 

Певица LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

Певица LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица LOREEN. Фото: instagram.com/loreenofficial/

В мае 2023 года звезда во второй раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней "Tattoo".

"Вы можете сказать, когда я выиграла, я была очень удивлена. Я была на таком духовном уровне, что победа или поражение для меня не важны. Важно общаться с людьми, создавать что-то. Когда вы вкладываете свою энергию, песня становится чем-то другим. Когда я иду в студию, я говорю: "Не давайте мне никаких советов, не говорите, что делать". Я не знаю, что я собираюсь делать, но я знаю, что это уже во мне", — говорит Loreen о своем интуитивном процессе создания треков.

В этом году международный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая.

Напомним, фан-клубы Евровидения выбрали своих фаворитов. Ранее Jerry Heil и alyona alyona зажгли на пре-пати Евровидения в Мадриде.

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