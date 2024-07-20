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Победители Евровидения-2024 приедут в Украину с концертом — когда именно

20 июля 2024 20:35
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Nemo, победившие на Евровидении-2024, приедут в Украину — дата концерта
Победители "Евровидения-2024" Nemo. Фото: Instagram/eurovision
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Победители конкурса "Евровидение-2024" швейцарцы Nemo посетит Украину в рамках своего тура. Рассказывали, что артисты смогут стать хедлайнерами Atlas United, который сейчас проходит в Киеве. Но Nemo приедет в столицу Украины гораздо позже.

Об этом сообщает "МУЗВАР".

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Именно со сцены фестиваля Atlas United объявили, что победители "Евровидения-2024" Nemo будут с концертом в Киеве. Локацией шоу 7 марта в следующем году станет столичный клуб Atlas.

"Помимо собственных треков Nemo интригуют совместным треком с Alyona Alyona и Jerry Heil, который будет представлен на концерте", — говорится в сообщении.

Афиша Nemo
Афиша киевского концерта Nemo. Фото: kontramarka.ua

Билеты стартуют от 1200 грн. (фан-зона) до 5000 грн. Концерт в столице пройдет в рамках тура Nemo — Break The Code Europe Tour 2025. О намерении записать общий трек с победителями "Евровидения-2024" Alyona Alyona и Jerry Heil рассказывали еще в шведском Мальме, где в мае прошел конкурс.

Отметим, что Nemo идентифицируют себя как небинарная личность. Именно поэтому применяют к себе местоимения они/их. Nemo получили самое большое количество баллов от жюри. А вот зрители дали им пятое место, что в итоге не помешало победить.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Нацотбора Детского Евровидения получили рекордное количество заявок. Также мы рассказывали, что Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025".

Евровидение концерт зарубежные звезды Евровидение-2024 Nemo

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