Пэрис Гилтон забавными фотографиями поздравила сына с днем рождения

Диджей Пэрис Хилтон с сыном. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон опубликовала серию новых фотографий с сыном Фениксом в честь его первого дня рождения. Сын Пэрис и ее супруга Картера Реума родился год назад — с помощью суррогатной матери. Позже Пэрис рассказывала, что к такому способу стать матерью она прибегла из-за проблем со здоровьем, прежде всего ментальных.

Фотографии звезда запостила в своем Instagram.

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Диджей и светская львица призналась в теплых чувствах мальчику. Также Пэрис показала редкие фото из домашнего архива.

Диджей Пэрис Хилтон с сыном. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с сыном. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Сын Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон с сыном. Фото: instagram.com/parishilton/

"Год назад в нашу жизнь вошел этот маленький прекрасный ангел, принеся так много любви и счастья. Мое сокровище, для меня ты значишь больше, чем мечта, ставшая действительностью. Ты сделал мою жизнь полноценной. Каждый день с тобой — это бесценный дар, и я бесконечно благодарна за то, что я твоя мама. Сегодня ты празднуешь первый из своих многих дней рождения, малыш Пусть тебя ждет жизнь, полная смеха, любви и удивительных приключений в нашей милой компании", — подписала Пэрис фотографии с сыном.

В сети периодически обсуждают, что 42-летняя Пэрис не стала сама вынашивать ребенка, потому что не хотела портить фигуру. Позже критиковали и родительские методы Пэрис, признававшейся, что долго не умела менять подгузники сыну и вообще не хотела этому учиться. Хейтеры обсуждали также внешность и малыша, по их мнению, непропорционально большую голову для младенца. Критика зашла настолько далеко, что Пэрис пришлось публично комментировать состояние здоровья сына.

В ноябре 2023 года Пэрис и Картер снова стали родителями благодаря суррогатной матери — у них родилась дочь Лондон.

Напомним, Пэрис Хилтон показала эпичные селфи с Бритни Спирс.

Ранее Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Хилтон в Киев.